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Ataque daña centrales eléctricas en ciudad iraní de Isfahán

Redacción Nacionales 30 marzo, 2026 Mundo, Portada Comentarios desactivados en Ataque daña centrales eléctricas en ciudad iraní de Isfahán 357 Vistas

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Teherán/Prensa Latina

Dos centrales eléctricas resultaron dañadas el domingo en la ciudad iraní de Isfahán tras un ataque atribuido a Estados Unidos e Israel contra infraestructuras energéticas e instalaciones industriales.

El gobernador de la provincia, Mehdi Jamali Nejad, precisó que las plantas afectadas cuentan con capacidades de 914 y 250 megavatios, respectivamente, lo que impacta de manera significativa en el suministro energético de la zona.

Asimismo, señaló que varias secciones de la siderúrgica Mobarak sufrieron daños durante los bombardeos, en una ofensiva que tuvo como objetivo instalaciones estratégicas.

De acuerdo con el funcionario, al menos 25 trabajadores perdieron la vida en los ataques recientes, aunque no se especificó el lugar exacto donde ocurrieron los fallecimientos.

Desde el 28 de febrero, Estados Unidos e Israel mantienen una ofensiva contra Irán que, según datos oficiales iraníes, ha causado alrededor de mil 500 muertos, entre ellos mujeres y niños, así como más de 15 mil heridos, además de daños generalizados a la infraestructura del país.

En respuesta, Teherán lanzó misiles y drones contra Israel y objetivos vinculados a intereses estadounidenses, lo que dejó víctimas mortales y numerosos heridos, incluidos efectivos militares.

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