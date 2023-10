Aspirantes a alcaldes del FMLN por San Salvador se inscriben en la JED

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) inscribió este fin de semana a los candidatos a alcaldes por San Salvador ante la Junta Electoral Departamental (JED); en total son 5 los aspirantes por los nuevos municipios que se agruparán según la reducción de estos.

El evento partidario fue acompañado por el candidato a la Presidencia de la República, Manuel “El Chino” Flores y liderado por Simón Paz, actual concejal de la alcaldía de Mejicanos. Los aspirantes del FMLN tienen hasta el 23 de noviembre para presentar su solicitud de inscripción a concejos municipales ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Las planillas inscritas en el JED estuvieron conformadas por: Simón Paz, aspirante a alcalde por San Salvador Centro; Cayetano Cruz, por San Salvador Este; Raúl Cabrera por San Salvador Sur; Sandro Humberto López por San Salvador Norte y Osmín Menjivar por San Salvador Oeste.

El candidato presidencial por ese instituto político, Manuel Flores, dijo que estos nombres son “nuestros representantes más confiables” porque son representantes “con propuestas confiables”. Flores destacó que hace unos días, se inició con el proceso de inscripción, la que catalogó como “gesta heroica”, ya que “es de valiente y siempre hemos dado la cara aún en las dificultades”.

Durante la intervención de Manuel Flores con la militancia, informó que los aspirantes tienen “las manos limpias”, en referencia que no tenían procesos o señalamientos de corrupción. Flores también catalogó como “un fracaso” a la actual administración a pesar de que tiene a su disposición todas las instituciones del Estado.

“Tienen todo, Presidencia, alcaldías, Asamblea, Corte Suprema (de Justicia), Corte de Cuentas (de la República), FGR, policía, ejército, tienen todo y fueron un fracaso, le fallaron al pueblo; las calles abandonadas, no hay empleo, todo está caro, no hay medicina, las alcaldías sin dinero para hacer obras y aun así dicen que es el mejor presidente del mundo, no, es el más fracasado y mentiroso”, apuntó Flores.

Una opinión similar tuvo Simón Paz respecto a los alcaldes de Nuevas Ideas: “En estos 3 años que estamos por finalizar, los alcaldes y alcaldesas de Nuevas Ideas han sido un total fracaso; gobiernos municipales cargados de una fuerte incapacidad de conducir los municipios, cargados de corrupción y cero transparencia en el manejo de los fondos municipales. Esa incapacidad es el común denominador de todos los municipios de San Salvador y del interior del país”.