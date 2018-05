Asociación de Federaciones critica cierre de instalaciones por parte del SITRAINDES

Compartir ! tweet





Rolando Alvarenga

@Bachiboxx55

El cierre de instalaciones deportivas por parte del Sindicato de Trabajadores del INDES (SITRAINDES) no cayó en gracia a la Asociación de Federaciones Deportivas de El Salvador (ASOFEDESA), cuyos integrantes se pronunciaron contra dicha acción.

“No compartimos las acciones tomadas (por SITRAINDES) de cerrar instalaciones deportivas, ya que afectan más al deporte nacional y a las personas que desean gozar del derecho a la práctica deportiva”, expresó tajantemente Rafael Arévalo, presidente de ASOFEDESA.

En la misma línea, Arévalo, quien también es presidente de la Federación Salvadoreña de Tenis, opinó que no deberían existir sindicatos dentro del deporte para evitar este tipo de situaciones.

“El deporte no es una empresa privada, es algo por lo que todos debemos luchar y por ello no deben existir sindicatos adentro del deporte”, agregó el extenista salvadoreño.

En lo que también fue directo el presidente de ASOFEDESA es que se debe luchar primero por mejorar las condiciones de los atletas y el deporte en general.

“Ellos (los sindicalistas) tienen otros beneficios que rondan los 400 mil dólares por año y los atletas no los tienen. El Sindicato, antes de exigir beneficios para ellos, debería analizar la realidad del deporte y luchar primero por los atletas”, dijo Arévalo.

Otras reacciones

Quien también lamentó el cierre de las instalaciones deportivas fue Fabrizzio Hernández, vicepresidente del Comité Olímpico de El Salvador (COES), ya que considera que al final los únicos afectados son los atletas.

“Es lamentable que paguen justos por pecadores. El deporte es demasiado dinámico como para darse el lujo de perder un día de trabajo. Creo que el INDES ha fallado al no trasmitirle al Sindicato que la razón de su existencia son los atletas y no deberían de interrumpir sus entrenamientos”, expresó Hernández.

Por su parte, un veterano dirigente deportivo –que pidió mantener su nombre en reserva para evitar represalias– denunció que muchos miembros del sindicato del INDES cobran hasta por apoyar logísticamente a las federaciones.

“Los miembros del Sindicato cobran por el apoyo logístico que dan a las federaciones después de cumplidas sus ocho horas laborales y cuando trabajan fin de semana. Esta situación no se daba antes de la fundación de este sindicato”, expresó el federativo.

Quien sí se pronunció de manera pública fue Miguel Ángel Veliz, atleta de arco compuesto, al anunciar que no pudo entrenar por el cierre del Polideportivo de Ciudad Merliot.

“Sin entrenar, gracias a los trabajadores irresponsables del INDES. Los atletas no tenemos ni lo básico y estos empleados tiene canasta básica, doble bono anual, salarios a tiempo, vacaciones, etc. ¿Qué más quieren? Clase trabajadora, dejen trabajar a los que trabajamos por honor y no por salarios”, publicó en su Facebook el arquero.