Asilo político de Funes inhabilita la difusión roja de INTERPOL

El director de la Policía Nacional Civil (PNC) Howard Cotto confirmó que INTERPOL Internacional no puede emitir difusión roja en contra del expresidente Mauricio Funes y tres miembros de su familia, al tener condición de asilados políticos en Nicaragua.

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

La Organización Internacional de la Policía Criminal, conocida como INTERPOL Internacional, se negó a emitir una difusión roja contra el expresidente Mauricio Funes y tres miembros de su familia que se encuentran en Nicaragua, luego que terminara el análisis jurídico que ratificó que el asilo político emitido no permite que dicha institución emita orden internacional de detención.

Howard Cotto, máximo jefe policial, explicó en una entrevista matutina que INTERPOL ya emitió una resolución en el caso del expresidente, de su esposa Ada Mitchell Guzmán, Mauricio Funes y Diego Funes Cañas, quienes al ser protegidos por el asilo político que le otorga el gobierno nicaragüense, no podrán ser detenidos.

“Interpol nos establece que, atendiendo a su protocolo, que en el caso de las personas que tienen asilo político, solo en el caso de ellos, no va a emitir difusión roja por esa condición. Es decir, el expresidente Mauricio Funes, su esposa Ada Mitchell Guzmán y sus dos hijos, son los que tienen condición de asilados, otorgado por el gobierno nicaragüense”, explicó.

Cotto aseguró que en el caso de los demás imputados, que no se encuentran en el país, Interpol sí ha emitido su difusión roja, ya que ellos no tienen la condición de asilados políticos.

“Interpol ha dicho que ha finalizado el estudio de carácter jurídico que es de paso obligatorio y determinó difusión roja para todos, menos para esas cuatro personas, hasta que su condición sea diferente. Los protocolos de Interpol establecen que no se emitirá difusión roja por razones políticas, raciales y religiosas. De ese tipo entonces Interpol ha considerado que el expresidente su esposa y sus dos hijos la condición de asilados políticos no da la posibilidad de emitir una difusión roja”, recalcó Cotto.

La Fiscalía General de la República ha solicitado la extradición del expresidente Funes, por lo que ha solicitado al Juzgado Quinto de Instrucción que emita una resolución a favor de este hecho, hasta el momento, no ha emitido ninguna resolución al respeto. Por su parte Mauricio Funes reaccionó a la negativa de la Interpol: “La negativa de INTERPOL a emitir una ‘difusión roja’ en mi contra no solo es un respeto a mi asilo, es además una muestra clara de que para la policía internacional lo que enfrento no es un proceso penal justo sino una persecución por parte del aparato judicial de la derecha”, comentó.