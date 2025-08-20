ASAPRECAN entrega a mujeres sobrevivientes de cáncer prótesis mamarias

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

La Asociación Salvadoreña para la Prevención del Cáncer (ASAPRECAN) entregó 45 prótesis mamarias y brasieres a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama que forman parte del proyecto “Prótesis Solidaria”, respaldado por Mazola, a través de su programa Un Mes Para Creer.

Lisseth Ruiz de Campos, presidenta de ASAPRECAN, destacó que las prótesis representan “un símbolo de esfuerzo, de la pasión por vivir y del amor incondicional de todos aquellos que han sido parte del proceso de recuperación”.

De acuerdo con la asociación, las prótesis mamarias externas cumplen dos funciones principales: la estética, que mejora la apariencia y genera un aspecto más equilibrado; y la médica, al compensar el peso de manera adecuada para prevenir problemas osteomusculares, entre otros beneficios.

«Entendemos que el primer paso para enfrentar el cáncer es creer en la importancia de la detección temprana y en la fuerza necesaria para afrontarlo, y es precisamente ese mensaje el que queremos llevar a todos los rincones», explicó Ruiz de Campos.

La presidenta de la asociación también resaltó el rol de Mazola en este esfuerzo, al sumarse nuevamente a la lucha mundial contra el cáncer de mama.

“Comprometidos con el bienestar de las mujeres y sus familias, se une un año más a esta causa. Nos sentimos orgullosos de contar con empresas como Mazola para acompañar la batalla de estas mujeres, que han enfrentado un diagnóstico de cáncer con valentía y carácter”, afirmó.

El programa conjunto de ASAPRECAN y Mazola brinda apoyo a mujeres que han pasado por la extirpación de una o ambas glándulas mamarias como parte de su tratamiento contra el cáncer de mama.

Además, ASAPRECAN ofrece charlas educativas, consultas médicas especializadas para la realización de exámenes clínicos de mama, ultrasonografías y mamografías. También proporciona medicamentos hormonales a mujeres que continúan en tratamiento.

“Continuaremos esforzándonos para que nuestro trabajo se vea reflejado en cada una de las personas que padecen cáncer o se están recuperando”, concluyó la doctora Ruiz de Campos.

