Asamblea aprueba doble prórroga para placas de vehículos y subsidio al transporte

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa aprobó este martes prórrogas para la vigencia de las placas de vehículos automotores y para la estabilización de las tarifas del transporte colectivo; ambas medidas estarán vigentes hasta el próximo año.

Las medidas permiten proteger la economía de los salvadoreños, tanto los que usan el transporte público como los que son propietarios de vehículos, ya que no deben incurrir en costos extras en estos rubros.

Una de las iniciativas permite prorrogar una Disposición Transitoria de la Ley de Derechos Fiscales por la Circulación de Vehículos, a efecto de extender el período de validez de las placas de los vehículos automotores. Con esta aprobación, la vigencia se mantendrá hasta el 31 de agosto de 2026 y permite que los propietarios de automóviles puedan circular sin problemas con sus vehículos.

La Ley de Derechos Fiscales por la Circulación de Vehículos se creó en 1993 y establece la propiedad, transferencia, conducción y modificación de los automotores; además, establece un plazo de vigencia de cinco años para las placas.

El lote de placas con formato 2011 que vencía en 2017 fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2021. La legislatura de Nuevas Ideas, al tener en cuenta la crisis económica generada por la pandemia de covid-19, emitió un nuevo decreto y les dio vigencia hasta abril de 2024. El mismo fue ampliado hasta el 31 de agosto de 2025.

Por razones económicas y sociales que afectan a la población, la Asamblea decidió prorrogar hasta el próximo año la vigencia, es decir, hasta el 31 de agosto de 2026.

En cuanto a la otra prórroga, tiene relación con el transporte público de pasajeros y establece una reforma a la Ley Transitoria para la Estabilización de Tarifas del Servicio de Transporte Público de Pasajeros tipo Colectivo y Masivo.

La normativa se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 y esta tiene por objetivo que el pasaje que pagan los usuarios no se vea alterado y se garantice que la economía de los hogares no se vea afectada. Este decreto fue aprobado en diciembre de 2021 y su vigencia se mantuvo hasta este mismo mes en 2022. Para mantener la iniciativa, se prorrogó en 2022 y 2024, esta última hasta el 31 de agosto de 2025. La normativa que también implica la inscripción de las Cajas Únicas del transporte colectivo; estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

