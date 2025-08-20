Hijas de la Caridad del Hogar del Niño confirman que dejan la administración

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Ante la noticia que el gobierno pidió la administración del Hogar del Niño a las Hijas de la Caridad, las religiosas, a través de un comunicado, confirmaron que se retirarán de dicha obra, pero, aclararon que es “debido a la falta de personal para asumir la dirección”.

“A partir del 1 de septiembre de este año 2025, las Hijas de la Caridad que prestan sus servicios en el Hogar del Niño San Vicente de Paúl, San Jacinto, San Salvador, se retiran debido a que no contamos con el personal para asumir la dirección, que ha estado a cargo de las hermanas desde 1974”, indica el comunicado.

Las religiosas aclararon también que continuarán desarrollando su servicio en el Hogar Moraga, en coordinación con CONAPINA, en escuelas del país, así como en otros servicios en favor de los más necesitados.

Asimismo, recalcaron que desde el año 2020 han emprendido un camino de “Revisión de Obras”, lo que ha llevado reflexión, oración y diálogo para discernir dónde y cómo Dios quiere que servirán mejor a los más pobres y necesitados, y como resultado la revisión ha implicado el cierre o retiro de algunas obras.

“El servicio a los más pobres es el punto central de todo discernimiento, pero también, la falta de personal, es decir, disminución de vocaciones, por esta razón hemos optado por retirarnos de algunas instituciones en las que se ha servido por muchos años. Dios es el autor de toda obra, y él sabe por el camino que nos lleva”, dice el documento publicado la noche del pasado 18 de agosto.

Las Hermanas llegaron al Hogar del Niño el 28 de abril de 1877, pero fue hasta 1974 que ellas asumieron la dirección y administración de la institución.

El Hogar seguirá funcionando, porque pertenece al Estado, pero esto marca el fin de una etapa histórica, donde por casi 150 años las religiosas cuidaron, alimentaron y educaron a miles de niñas y niños que encontraron en ese lugar un hogar.

