CACTIUSA realiza carrera familiar en prevención del Cáncer de Mama

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

“Déjeme decirle que estuve en ese proceso difícil con mi hermana Rosa Lidia, que murió por cáncer de mama. Y ella no tuvo oportunidad de tener un tratamiento, ni había una organización que la guiaran o apoyaran desde una atención integral”, expresó Coralia Yanira Erazo.

La Asociación Cooperativa de Ahorro y Préstamo y Crédito de Trabajadores (CACTIUSA de R.L.) , realizño el evento denominado “Corramos Juntos por la Prevención del Cáncer de Mama”, en donde participaron sobrevivientes y familiares de mujeres con cáncer de mama, con el fin de sensibilizar sobre la importancia de la prevención de esta enfermedad, entre las que se eoncontraba Yanira Erazo.

Cada 19 de octubre se celebra el “Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama”, que según fuentes médicas 1 de cada 8 mujeres padecerá de este cáncer a lo largo de su vida. Por lo que se hace evidente tomar conciencia de la evaluación clínica regular para la población femenina.

Portando sus camisetas rosa y posando en el podium, un grupo de mujeres junto a Coralia Yanira expresa su satisfacción de haber participado en la carrera y lograr que otras mujeres se sientan identificadas sobre la necesidad de cuidar de la salud personal y familiares que han aprendido a convivir con sus familiares que padecen esta enfermedad.

“Nosotros, como familia, sólo nos sentíamos una frustración enorme porque no tuvimos los medios necesarios, y no pudimos porque no conocíamos muchas cosas de la enfermedad y cómo acompañarlas”, afirmó.

“Ahora, yo siento que estoy dando mi granito de arena con el apoyo de la oficina de CACTIUSA y junto a la licenciada Lily García, ahora podemos ayudar a las personas que viven ese proceso, porque no sólo lo vive la persona afectada sino toda la familia en donde muchas veces, hay frustración por no poder hacer algo inmediato”, sostuvo Erazo.

La detección del cáncer de mama inicia con un autoexamen, y al detectar un bulto o área engrosada de la piel en la mama, un pezón aplanado o hundido, o también un cambio en el color de la piel de la mama, debe ser de inmediato consultado clínicamente.

Fuentes médicas internacionales han resumido en 12 síntomas el cáncer de mama, a los que se debe prestar atención, estos son : endurecimiento, hendiduras, erosión de piel, enrojecimiento sin ardor, fluido desconocido, huecos, protuberancias, vena creciente, hundimiento del pezón, asimetría, piel de naranja y bulto interno.

Sobre la lucha contra el cáncer, Erazo consideró que son acciones individuales y colectivas que se deben realizar porque son un componente muy importante para llegar a más mujeres y solventar con una ayuda integral y salvar sus vidas.

“Yo pienso que el miedo a hacerse exámenes en cierta forma parte de la falta de educación y no tenemos conciencia de esta enfermedad; también existe el motivo del miedo a saber que lo padecemos o pensamos que es doloroso el examen y lo evitamos, pero es un error”, afirmó.

“Todas esas son ideas erróneas que no deberían estar interponiendo en la salud de la mujer. Y es importante que todas y cada una de nosotras nos hagamos estos exámenes rutinarios. Y conste, no sólo las que tienen hijos, sino también las mujeres sin hijos deben hacerse los exámenes y dejen de pensar que no corren riesgos”, argumentó Erazo.

Entre los factores de riesgo las mujeres que no han tenido hijos, o aquellas que tuvieron su primer hijo después de los 30 años, tiene según fuentes médicas un “riesgo ligeramente mayor” de padecer cáncer de seno.

Asimismo, tener sobrepeso u obesidad después de la menopausia puede ser un factor de riesgo de cáncer de mama así como el consumo de alcohol, tabaco. También el virus del papiloma humano (VPH).

“ Yo animo a las mujeres salvadoreñas a hacerse el examen de mamas, que no es doloroso. Actualmente, existen más facilidades que hace algunos años para realizarlo. Pueden ir a organizaciones que trabajan con mujeres en este proceso y reciben todo tipo de atención clínica y psicológica, que es algo que merecen y necesitan”, indicó.

“Recordemos que son tratamientos largos, pero deben ser puestos en el menor tiempo posible y no quedarse esperando un tiempo para la consulta, o para pedir respuestas de diagnósticos. Esto debe ser rápido y de forma integral en donde se les brinde atención clínica y psicológica”, manifestó.

“En la organización se les apoya grandemente y eso no es imposible, se está realizando, y con el apoyo de todos nosotros estamos seguros de que muchas mujeres y sus familias dirán ¡Ya no tengo cáncer, lo vencí!, nuestra organización atiende a través de CACTIUSA, en donde se le dará mayor información”, concluyó Erazo.

