Lamentan que gremiales de docentes desistieran de marchar

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La secretaria del Frente Magisterial Salvadoreño (FMS), Idalia Zúniga, denunció que un día antes de la marcha blancal, el sábado 19, fueron convocados a una reunión con el Ministerio de Educación y la jefa de gabinete, Carolina Recinos, donde se les pidió suspender la actividad a cambio de no congelar el escalafón de educación.

“Cuando se pidió algo por escrito dijeron que la condición era desmontar la marcha, que no se asistiera, con la promesa de seguir en reuniones la próxima semana y no congelar el escalafón de educación, no así el de salud. Cuatro sindicatos firmaron, yo decidí no firmar y me retiré”, explicó Zúniga.

En la marcha convocada por los sindicatos de salud y educación para mostrar su descontento con el presupuesto de 2025, sólo el FMS representó a los docentes del país, ya que ANDES 21 de Junio, Bases Magisteriales, Docentes Haciendo Historia, Nuevas Ideas Magisterio Salvadoreño, Movimiento Pedagógico Salvadoreño, SIMEDUCO, SINDOPETS y SITADMES no participaron.

Zúniga reiteró que el FMS asistió a la marcha porque había un acuerdo con los sindicatos de salud, pues no solamente es el tema del escalafón, sino también los recortes del presupuesto para el próximo año, con lo cual se desmontará la escuela pública salvadoreña afectando a la educación pública.

“Aquí estamos en resistencia el Frente Magisterial Salvadoreño, no estamos de acuerdo con los que se han arrodillado y se han vendido, los quieren tener dilatando el tiempo; la lucha es educación y salud porque para ellos vienen los grandes recortes presupuestarios el otro año, que nos van a esclavizar a tener trabajos precarios”, dijo.

Asimismo, denunció que el presupuesto de 2025 contempla reducción de fondos en todos los sectores de atención a los niños, y un recorte masivo para infraestructura, además, se está dando persecución y acoso laboral, sobrecarga de trabajo a los maestros, los directores departamentales están destituyendo a los directores de los centros escolares.

Según la secretaria general del FMS, el gobierno ya tiene el borrador que aprobará la Asamblea Legislativa de la Ley de la Carrera Docente, la cual, vendrá a atropellar los derechos del magisterio nacional.

La dirigente magisterial sostuvo que salud y educación son los dos sectores más golpeados con el ajuste fiscal, porque suspende el incremento salarial y contratos colectivos, congelamiento del escalafón y supresión de plazas.

Entre tanto, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (SITRASALUD, Silvia Navarrete, lamentó que los gremios de educación decidieron separarse, porque precisamente la marcha fue una iniciativa de los maestros y un acuerdo mutuo en apoyarse.

“Lamentamos que hayan tomado esta decisión, si realmente tuvieron un acuerdo y van a sacrificar a la organización y sus afiliados, esperamos que realmente sean en beneficio de los trabajadores, ojalá y se los cumplan”, externó.

Además, indicó que estarán pendientes del actuar de las organizaciones que no están representando los intereses de la clase trabajadora, sino intereses personales o de grupos, a fin de que las negociaciones sean en beneficio de todos los trabajadores y estén seguros que les van a cumplir.

“En junio de 2024 los sindicatos de salud se reunieron en Casa Presidencial donde les prometieron el pago de las nocturnidades y vacaciones de los trabajadores de salud, pero no ocurrió así, al final hicimos una actividad para denunciar esa situación y por eso fuimos suspendidos”, recalcó Navarrete.

Vicente Cuchillas, docente de la Universidad de El Salvador (UES), manifestó que el Alma Mater se unió al movimiento social en rechazo al proyecto del presupuesto 2025 presentado por Bukele, porque abandona las necesidades del pueblo y daña a la población con los recortes, es un gobierno que hace una política del desempleo.

“Es un presupuesto que fortalece a la Fuerza Armada, el aparato represivo y quiere profundizar contra el pueblo, la universidad ya tiene un recorte presupuestario desde hace años, pero están jugando con que te debo y te pago, la UES tiene un recorte no menos del 30% y quieren dañarla aún más”, agregó.

El presupuesto de 2025 elimina de facto los escalafones de salud y educación, así como las prestaciones derivadas de contratos colectivos en las instituciones públicas y autónomas; no habrá contratación de plazas nuevas y suprime 11 mil puestos de trabajo, en la mayoría de las instituciones públicas.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...