Movimientos populares y sindicales defienden el derecho a la salud

“Hay una crisis de salud en el país, eso no lo olvidemos porque médicos especialistas casi no hay en los hospitales. Y el presidente (Nayib Bukele), con su propaganda nos ha puesto como los malos de la película, por exigir nuestros derechso”, dijo el doctor Sánchez de un nosocomio de San Salvador.

Los representantes del movimiento popular y de los sindicatos que participaron en la “Marcha Blanca”, el sábado pasado, manifestaron que la mayor reducción de plazas para el próximo año en el Sistema de Salud es de médicos, enfermeras y personal técnico, lo que está plasmado en el anteproyecto de Presupuesto General de la Naioónpara 2025. En Salud se eliminará 3,727 plazas de 42 instituciones que prestan atención en salud en el país.

“Este es el motivo básicamente de asistir a esta marcha, porque nos han quitado un derecho que ya habíamos ganado y el meollo de lo que se violenta con la suspensión del escalafón es que termina afectando el bolsillo de la economía familiar del personal de salud”, afirmó la doctora Sánchez.

“Esto repercute también con los pacientes, porque al suspender las plazas, habrá menos personal y estos médicos, enfermeras, técnicos en laboratorio y otras especialidades estarán recargados de trabajo, y conste, ya estamos recargados, actualmente”, expresó Sánchez.

Sobre la ilegalidad de “congelar” la Ley de Escalafón para el ramo de salud, la médica lo calificó como un “abuso de poder” porque eran derechos adquiridos y reconocidos en la Constitución.

“El gobierno, al quitarnos el escalafón nos está diciendo que ya no tiene dinero, porque lo han malgastado desde que entraron a gobernar, no han sabido administrar y ¿quiénes pagamos ahora?, pues nosotros como personal de salud y nuestros pacientes”, alegó.

“Y los diputados no se bajaron el sueldo aunque lo prometieron, y así otras cosas de esta administración, como pagarle 3 mil dólares a un fotógrafo en la Asamblea Legislativa, y nosotros estudiamos 6 o 7 años por una carrera universitaria, haciendo sacrificios de padres de familias y le van a dar 400 dólares de salario en los hospitales, eso no es justo”, sostuvo Sánchez.

Precarización de la salud por modelo neoliberal depredador

La dirigente del Foro Nacional de la Salud (FNS), Morena Murillo, denunció la precarización de la salud en las comunidades de bajos ingresos económicos, ante la reducción en la asignación presupuestaria al Ministerio de Salud, que ronda los 150 millones de dólares, que vendría a dificultar la garantía de acceder al derecho a la salud en El Salvador.

“Si el Sistema de Salud, que ya lo tenemos afectado, porque faltan médicos, enfermeras, promotores de salud, les quitan plazas y no aplican su ley de escalafón, sería devastador para la población de las comunidades, porque actualmente no hay suficientes médicos y personal para atender la demanda de salud”, afirmó.

“Actualmente, no hay medicamentos en los hospitales ni en las Unidades de Salud, lo que pone en detrimento la salud de la población en general. Así que, si no contratan más personal médico, de enfermería, promotores y técnicos, el Sistema de Salud no tendrá personal para atender la población”, advirtió Murillo.

SITRASALUD: Gobierno viola derechos laborales del personal de salud

Silvia Navarrete, dirigente de SITRASALUD, manifestó que el gobierno, al negar más plazas del personal médico, enfermería y técnicos, habrá una sobrecarga laboral y una consulta retardada para los pacientes. Y que esto contrasta con los “avisos de empleo” que el gobierno en periódicos de Argentina, Colombia y Costa Rica para contratar médicos especialistas en esos países.

“¿Cómo es posible que a los extranjeros les estén ofreciendo mejores prestacones y salarios?, cuando a nuestros trabajadores de salud les están negando un derecho conquistado como es la aplicación de la Ley de Escalafón del 2025”, preguntó.

“Igualmente, denunciamos que hay un grupo de dirigentes sindicales que afirman, estar representando a los trabajadores de salud, cuando es totalmente falso. Los trabajadores de salud no están de acuerdo de una aplicación del escalafón totalmente diferente a la ley. Y que este grupo negocia un techo de 1,500 dólares, cuando en 2022, hubo un acuerdo de 3 mil dólares de techo”, explicó Navarrete.

La dirigente sindical agregó que se niegan también a que apliqun de “manera escalonada” este beneficio económico cuando la Ley de Escalafón no lo contempla, por tanto, se deberá redactar una nueva normativa y bajo un consenso de todo el personal de salud.

“Si deciden por una nueva Ley de Escalafón, deberá ser consensuada, y no sólo con la -mesa de aplausos- (otros dirigentes sindicales), que ha venido haciendo este papel y son testigos los trabajadores y trabajadoras de salud”, acotó.

“Estos dirigentes no han representado los intereses del personal, sino intereses de grupo, que son personas que sólo quieren ser amigos de los funcionarios. Y eso a nosotros no nos interesa, queremos que respeten y resuelvan esos problemas y el pueblo salvadoreño no sufra la reducción del presupuesto de salud”, puntualizó Navarrete.

