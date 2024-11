La Marcha Blanca II (23NOV024)

César Ramírez

De nuevo las calles reciben las voces del pueblo, es una marcha pacífica con el canto de protesta por los afectados por el Régimen de Excepción, muchos son profesionales que fueron despedidos de sus empleos por asistir a la anterior marcha del 19 de octubre de 2024, otros son personas que reclaman la libertad de sus hijos; ciudadanos bajo amenazas y asedio de la Policía Nacional Civil como el caso de Rubén Zamora; en el acontecimiento los asistentes comentan que grupos de sujetos desconocidos les fotografían a corta distancia y no responden a qué medios de prensa pertenecen, todo transcurre en ese ambiente de incertidumbre de vigilancia policial, mientras en el entorno de la concentración popular se inaugura el mayor árbol de navidad de Centroamérica.

Bajo régimen de excepción

Este día 26NOV024 en redes sociales: Inteligencia policial ha perfilado a personas consideradas “críticas” del gobierno” EDH; la fuente principal denunciante es un grupo de hacktivistas denominados CiberInteligenciaSV, en ese esquema se encuentras activistas sociales, defensores de derechos humanos, ciudadanos que opinan contra el Bitcoin, denunciantes de corrupción etc. no es extraño ese procedimiento en nuestra nación, es un acto de intromisión a la privacidad ciudadana desde el siglo pasado, donde los esquemas de persecución política contra opositores culminaba en acontecimientos sangrientos, desapariciones, secuestros etc. eventos que aún no cierran sus heridas entre las familias de los afectados.

Recuerdo una entrevista con el destacado escritor Álvaro Menéndez Leal (Álvaro Menen Desleal) del programa Literatura Stereo YSU en 1990, refería: “para conocer a los poetas no lean su poesía, mejor vayan a los archivos de la policía, ahí estamos todos”, así las anteriores generaciones han conocido los datos de la extinta policía nacional, aquella que dejó de existir con los Acuerdos de Paz 1992, no obstante los datos recién publicados nos orientan al retorno de ese pasado que solo produce dolor y miseria en la familia salvadoreña, es un acto inconstitucional: (fragmento ) CN Art. 6 “Toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás. El ejercicio de este derecho no estará sujeto a previo examen, censura ni caución; pero los que haciendo uso de él, infrinjan las leyes, responderán por el delito que cometan. En ningún caso podrá secuestrarse, como instrumento de delito, la imprenta, sus accesorios o cualquier otro medio destinado a la difusión del pensamiento. No podrán ser objeto de estatización o nacionalización, ya sea por expropiación o cualquier otro procedimiento, las empresas que se dediquen a la comunicación escrita, radiada o televisada, y además empresas de publicaciones. Esta prohibición es aplicable a las acciones o cuotas sociales de sus propietarios” …

Es conocido el cúmulo de abusos bajo el Régimen de Excepción pero esta forma de señalar a ciudadanos por sus expresiones presenciales en marchas, eventos a favor de derechos humanos o acciones de divulgación en medios, solo recuerda aquellas épocas sangrientas del autoritarismo, los datos que esos aparatos policiales contienen son: DUI, fotografía, dirección, teléfono, número de ISSS, profesión, nivel académico, reseña de sus actividades informáticas (Facebook, Twitter, TickTock) etc. todo un cuadro político al cual tienen acceso los organismos de investigación policial… ingenuos de nosotros creyendo que era cuestión del pasado…

Resultado de la Marcha Blanca II

Las personas asistentes de todos los niveles sociales con su presencia demostraron a pesar de la amenaza el temor fue vencido, todavía es posible el repudio al Régimen de Excepción y gobierno inconstitucional en las calles de la ciudad; en ese evento se denunció el amago de despido inmediato a todo trabajador público asistente, en otras palabras es causal de cesantía expresar solidaridad por los compañeros maestros, médicos, enfermeras, prisioneros inocentes etc.

La marcha contenía humildes pancartas: “Justicia y Libertad para los inocentes exigimos liberación de víctimas inocentes, no más capturas injustificadas a jóvenes inocentes (con la fotografía de un ciudadano”; “Los hermanos lejanos en el exterior ofrecen una recompensa a quien de información fidedigna que nos lleve al paradero de Carlos ¡ayúdemos a encontrarlo! Carlos Ernesto Santos Abarca, desaparecido desde el 1 de enero de 2022; Movimiento por la defensa de los derechos de la clase trabajadora M.O.C.T; Tenemos derecho a ver a nuestros familiares inocentes, Movimiento de víctimas del Régimen El Salvador MOVIR, Etc.

Son días muy difíciles para la mayoría asalariada y todos los que dependen de sus ahorros, conocemos el futuro, por eso es necesario escribirlo en estos momentos.

