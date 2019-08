Asamblea Legislativa desarrollará foro sobre Ley de Registro Genético

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Con la finalidad de contribuir a la investigación de hechos criminales en el país, como homicidios, violaciones y secuestros, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa

desarrollará un foro de consulta para obtener insumos y enriquecer el estudio de la Ley de Registros de Información Genética y otros Datos.

El evento se llevará a cabo este lunes 19 de agosto en un hotel capitalino y contará con ponencias magistrales como: “Resolviendo el crimen con el ADN: el asesino en serie de Green River”, impartida por Dave Reichert, expolicía e investigador criminal que logró la condena de un asesino en serie, décadas después de los asesinatos a través de muestras de ADN, en los Estados Unidos.

En el foro participarán destacados ponentes especializados en medicina forense de instituciones nacionales e internacionales. Por El Salvador se contará con la ponencia de destacados forenses representantes del Instituto Salvadoreño de Medicina Legal y de la Policía Nacional Civil (PNC).

Además, se tendrá la participación de reconocidos expertos de instituciones internacionales, entre ellas: Buffett Foundation Mark Smith; HGBF/CONDEV Project Manager; IML-Embajada Estados Unidos Tim Schellberg; Dave Reichert expolicía, ex sheriff e investigador criminal; Kyle Schroeder; Program Manager, Gordon Thomas Honeywell overnmental Affairs; Dr. Bruce Bedowle director del Centro de Identificación Humana de University of North Texas; Mardalena Bus investigador posdoctoral asociado University of North Texas Human Center for ldentification.

A este foro también se invitó al comisionado Mauricio Arriaza Chicas director de la PNC; Dr. Raúl Melara fiscal general de la República; María Eugenia Brizuela de Ávila comisionada de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas; y al embajador del Reino Unido Agustín Vásquez Gómez.

El proyecto de ley que está en análisis estipula que el registro o banco de datos genéticos estará conformado por la información que resulte de las muestras tomadas a personas condenadas por algún delito, imputados, evidencias recolectadas en la investigación, víctimas de los delitos que necesiten de este tipo de muestra, de desaparecidos y sus familiares, y por aportadores voluntarios.