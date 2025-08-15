Asamblea aprueba $570 millones en préstamos

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El oficialismo aprobó esta semana cuatros préstamos que totalizan $570 millones, destinados para la “sostenibilidad fiscal, educación, transporte e infraestructura resiliente y posibles catástrofes”. Estos fueron aprobados sin mayor discusión en el pleno legislativo.

Nuevas Ideas autorizó al Ejecutivo suscribir préstamos destinados a los ramos de Educación y Obras Públicas. El primero de ellos es la ratificación de un préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF), por $100 millones, para el “Proyecto de Modernización del Sistema Educativo de El Salvador».

Con la ejecución de este proyecto se seguiría beneficiando a un aproximado de 100,000 estudiantes distribuidos en turnos matutino, vespertino y modalidades flexibles, principalmente en educación básica y media; así como a un estimado de 2,000 docentes que seguirán recibiendo capacitación continua, herramientas tecnológicas y apoyo pedagógico, fortaleciendo sus competencias para la enseñanza. Sin embargo, no se especificó que centros educativos serán intervenidos o en qué zona del país.

El pleno legislativo también ratificó la contratación de un préstamo, con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un monto de $120 millones que servirán para el programa “Financiamiento Adicional para el Proyecto de Transporte e Infraestructura Resiliente en El Salvador”, cuyo objetivo es mejorar la red vial, desarrollar la conectividad entre calles y carreteras y reducir la congestión vehicular del Área Metropolitana Norte de San Salvador, según el oficialismo.

Además, el financiamiento servirá para cubrir las necesidades que requiere la intervención sobre el puente SAL 38 de la carretera de Oro, el baipás de Apopa y obras en calles de Ciudad Delgado y de Tonacatepeque. Sin embargo, no se informaron detalles sobre los destinos de los fondos.

Los legisladores aprobaron otros dos préstamos para “fortalecer” la sostenibilidad fiscal que permitirán al Gobierno disponer de fondos para atender emergencias ante desastres naturales.

El oficialismo aprobó la suscripción de un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por $250 millones destinados al programa denominado “Préstamo de Políticas de Desarrollo para la Sostenibilidad Fiscal y la Resiliencia de El Salvador”, con el que se apoyarán las medidas que se han adoptado, en el marco de la responsabilidad fiscal, para el mantenimiento y continuidad de una política macroeconómica adecuada. Tampoco se detallaron las líneas especificas donde se destinarán los fondos. Pero estos podrán usarse para gasto corriente.

Los parlamentarios también autorizaron al Gobierno a que suscriba un préstamo por $100 millones con el BIRF para “Políticas de Desarrollo para la Sostenibilidad Fiscal y la Resiliencia de El Salvador con una opción de Desembolso Diferido” ante catástrofes. Tendrá un plazo de hasta 30 años y un período de gracia de cinco años.

Según, se dijo, el préstamo es de carácter contingente, lo que significa que sus recursos solo se utilizarán en caso de emergencia para financiar operaciones de respuesta y recuperación.

