Arzobispo no considera necesario pacto entre partidos porque ya existen leyes electorales

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El arzobispo de San Salvador, monseñor José Escobar Alas, consideró que un pacto de buena voluntad entre partidos no es necesario, cuando existen las leyes electorales las cuales son importantes cumplirlas.

“Este pacto se ha venido haciendo durante muchas veces en cada evento electoral, pero no hay ninguna vinculación legal, si algunos partidos lo firman qué bien, pero si otros no lo hacen están en todo su derecho. La firma de este pacto más bien ha sido mediático, para demostrar que están con buena voluntad, aunque al final no lo cumplen”, señaló el religioso.

Asimismo, hizo un llamado a la población para que ejerza su derecho y deber de votar con responsabilidad, atendiendo a su propia conciencia, eligiendo a las personas más convenientes para el bien del país, aquellas con más valores, y, teniendo en cuenta los planes de gestión que presenten.