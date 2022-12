Arzobispo de San Salvador asegura que población tendrá pensión más digna con reforma al Sistema de Pensiones 

Rebeca Henríquez

El Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, catalogó de “buenas” las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa al Sistema de Pensiones el pasado martes 20 de diciembre, de las que según el líder religioso, la población “se siente favorecida” y tendrá una pensión más “digna”.

“Siempre dijimos que nos hubiera gustado un nuevo sistema y ojalá más adelante se tenga un sistema propio (…). La reforma como tal es buena por lo que yo he oído, pero siempre va haber discusión en la parte política partidista, no nos interesa alinearnos con ningún bando, sino con la población, y la población me parece que se siente favorecida, ojalá fuera más, pero ya lo que se logró, me parece que es bueno, ahora la pensión es más digna”, aseguró el religioso.

El arzobispo comentó que hubo un sistema muy negativo, pero que las reformas beneficiarán a los más afectados, personas que reciben pensiones entre $200 recibirán con ello $400, y que el aumento del 30% será un beneficio para la población.