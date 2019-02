“ARENA requiere una reingeniería interna: Gustavo López Davidson

Yaneth Estrada

@caricheop

Para el ex precandidato presidencial de ARENA y fundador del partido, Gustavo López Davidson, los resultados del pasado 3 de febrero, reflejan que el gran ganador fue el abstencionismo, que según datos rondó el 49.6 % y la caída de la forma tradicional de hacer política

en el país.

“Esto es bastante preocupante, porque lo que los salvadoreños quieren decir es que no están contentos con los políticos, que no se sienten representados, se sienten frustrados y engañados, podría decir que muchos hasta sienten ira, decepción, que han causado principalmente los partidos tradicionales por temas de corrupción”, destacó el

empresario farmacéutico.

Para el empresario y político, lo más perjudicial para ambos partidos fue que no se pudieron desligar de esos temas (del pasado) lo que al final ocasionó una disminución de más de un millón de votos (75 %) en comparación a las elecciones de 2014, en el FMLN y el 32 % en ARENA.

Agregó que nunca pensó que el presidente electo Nayib Bukele iba a ganar en todos los departamentos de una forma abrumadora, “y eso para

nosotros como ARENA llama a hacer no solo un auto análisis, que es lo que se está haciendo actualmente en el COENA visitando personalmente cada departamento, pero mucha de la estructura también erró y otros

estuvieron más apegados a la realidad y es ahí, donde creo debemos sumar, escuchar las críticas, corregir (a nivel interno) y reconquistar a quienes no votaron por ARENA, eso nos interesa”.

Procesos internos

Como uno de los firmantes para la constitución del partido que gobernó cuatro períodos presidenciales ARENA, López Davidson detalló que quizás uno de los puntos de “quiebre” fue no superar la victoria de Carlos Calleja en las elecciones internas, donde participó Javier Simán y él. “Pero eso no fue de parte mía y el impacto fue mínimo

(unos 5 mil votos) lo más importante, creo que fue producto de esa ira y el enojo. Ahora el llamado para hacer una reingeniería interna, porque el mensaje fue bien claro el 3F, la gente no quiere más de lo mismo, de ahí la victoria de Nuevas Ideas y del devuelvan lo robado”,

dijo.

Y no dudó en señalar que “es una pena que un partido como ARENA con sus valores y principios muy claros, bien establecidos, llegue alguien (Tony Saca) y se aproveche como lo hizo”; aunque recalcó que el caso del partido tricolor inmediatamente se separó de Saca, quien luego completó un proceso judicial que determinó la culpabilidad (de Saca y seis subalternos) con un desvió de $301 millones provenientes de fondos públicos.

En su interpretación, la gente anda buscando que se haga un Plan de Nación, que incluya a todos los partidos políticos, donde no importa quien sea el Presidente se garanticen los programas de salud, de educación, de seguridad para que se mantengan a través del tiempo.

De adelantar elecciones internas y movimientos en la actual dirección del COENA, aseveró que “cuando hay una derrota siempre hay cambios”, “pero en mi opinión, y es muy personal, creo que sin importar el candidato el resultado hubiese sido negativo para ARENA, por lo que ya dije, el tema de corrupción, porque no hay un avance generacional y

eso afectó en muchísimo”.

Asimismo, comentó que sí los resultados eran los mismos, sin importar el candidato, entonces, quiere decir, que la actual directiva es culpable y ellos tomaron una solución muy humilde que fue dejar sus cargos y no buscar una reelección para que se forme un equipo, que creo, debe ser de gente nueva, jóvenes e ir otros con alguna madurez

política suficiente a nivel de sectores, estructuras y al nivel de país.