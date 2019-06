ARENA propone incluir a diputados PARLACEN en Ley de Acceso a Información Pública

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Diputados del partido ARENA presentaron ante la Asamblea Legislativa, una solicitud de reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), para que los diputados, del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), brinden acceso a información de sus misiones oficiales y demás labores a la población.

Para los diputados del partido tricolor, la importancia de la solicitud de reforma presentada radica en rendir cuentas a la población, sobre las actividades que todos los funcionarios públicos llevan a cabo a favor del país.

“La reforma consiste en que los diputados del PARLACEN, estén obligados a brindar información que sea solicitada por los ciudadanos en temas de misiones oficiales y cualquier otro aspecto que quieran conocer, respecto a este organismo”, dijo Josué Godoy, diputado de ARENA.

El parlamentario, asimismo, externó que la iniciativa también busca que los ciudadanos puedan conocer más sobre el funcionamiento del PARLACEN y utilizar esta herramienta de integración centroamericana, para beneficio de los salvadoreños. Al respecto Fernando Bautista, diputado del PARLACEN por el partido ARENA, sostuvo que la reforma solicitada al articulo 7 de la LAIP tiene como principal objetivo brindar mayor transparencia y rendición de cuentas, además de combatir la corrupción.

“El Parlamento Centroamericano elige a veinte diputados para que representen los intereses del país, en ese foro político de integración regional, algo sumamente importante. Lo que estamos haciendo con esta reforma es acercar el trabajo de los diputados a la ciudadanía para que seamos sujetos de escrutinio”, afirmó Bautista.

El partido ARENA además, propuso que el Diario Oficial publique de manera electrónica las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa y sancionadas por el Ejecutivo a más tardar cinco días hábiles, después de la sanción presidencial, con el fin de dar agilidad a la vigencia de una legislación.

Margarita Escobar, diputada de ARENA, externó que la propuesta es necesaria ya que en la actualidad el Diario Oficial presenta retrasos de hasta tres meses en la publicación de leyes, lo que afecta el desarrollo del país. “Mientras no se publica en el Diario Oficial una ley esta no entra en vigencia, esto es grave para el país porque no se aplica la ley”, dijo Escobar.

La parlamentaria externó que se debe aprovechar la tecnología, para dar mayor celeridad a los procesos burocráticos y beneficiar de mejor manera a los salvadoreños.