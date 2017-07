ARENA no quiere desarrollo y empleo para el país por intereses electorales

@JoakinSalazar

Fines electorales es la conclusión a la que llega el economista Cesar Villalona con respecto al bloqueo económico que mantiene el partido ARENA contra el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, situación que recientemente le costó a la población la pérdida de una inversión de $115 millones de dólares para la construcción de carreteras en el oriente del país.

Villalona sostiene que el partido ARENA está con la negativa, porque no quiere que este Gobierno amplié los programas sociales, ni genere nuevos. Porque la conclusión del COENA es que si el Gobierno hace más sedes de Ciudad Mujer, mejora la educación del país, hay mas empleo e inversión, entonces la gente va a votar por el FMLN.

“Para que la gente no vote por el Frente, que no haya mejoría en el país, este es un cálculo no necesariamente correcto, la relación entre economía y política no es mecánica, la gente puede sacar otra conclusión, pueden aludir que ARENA está haciendo esto de mala fe y castigar a ARENA”, explicó Villalona.

Y es que para el economista, ARENA después de la derrota de 2014, sacó dos conclusiones, primero que le afecto la corrupción que le expuso ante la población el ex presidente Mauricio. Los programas sociales aprobados durante el Gobierno de Funes y la reforma de salud ayudaron al FMLN. “Los Areneros llegaron a dos conclusiones, apropiémonos del tema de la corrupción y frenemos los ingresos públicos, lo que no pueden bloquear en la Asamblea lo bloquea la Sala”, afirmó.

En este sentido, Villalona recordó que “ARENA tiene un proceso de inconstitucionalidad en la Sala, que presentó un diputado de ARENA, que tiene seis meses cobrando su salario, que sale de ese presupuesto, el presenta un recurso de inconstitucionalidad solo para frenar la inversión pública”.No obstante, el economista fue enfático que, pese al bloqueo económico, las finanzas públicas no van a colapsar, “obviamente el Gobierno tiene limitaciones para ampliar sus programas sociales, no vamos a tener una reducción en materia de beneficios sociales, pero sí un estancamiento, por que no se crea tres sedes más de Ciudad Mujer, lo que se ha hecho hasta hoy sigue, no habrá retroceso, lo que está parado es la mejoría pero no van a llevar a la quiebra las finanzas públicas”, enfatizó.

En relación a la situación social, Villalona dijo que no está desmejorando, está mejor, en seguridad pública ha mejorado. Los datos de la DIGESTYC demuestran una reducción de la pobreza en dos puntos. Los índices siguen mejorando pero muy lentamente, agregó.

De igual manera, Villalona aclaró y desmintió a ARENA por alegar que no aprueban más deuda porque el país está en la bancarrota o que no tiene la capacidad de pago a entidades internacionales. Contrario a ello, el economista dijo que El Salvador es bien visto ante organismos internacionales, por lo que le aprueban prestamos sin ningún problema.

“Hay capacidad de endeudamiento, hay organismos internacionales que les aprueban prestamos al Gobierno, pero la Asamblea requiere de 56 votos para la aprobación, el organismo internacional los quiere dar, pero si es por la Asamblea no”, comentó.

Villalona aseguró que cuando ARENA entregó el Gobierno, este podía pagar con todo su dinero el 29% de la deuda, pero hoy puede pagar el 38%. “La situación de ingresos públicos-deuda ha mejorado, el problema es que le están obstruyendo al Gobierno, pero la capacidad de endeudamiento la tiene, hay otros ocho préstamos más que ARENA los tienen bloqueados, que los quieren dar los organismos, pero que se pueden perder”, explicó.