ARENA daña al pueblo trabajador al no dar sus votos: FMLN

Oscar López

@OscarCoLatino

“A quien daña este tipo de postura no es al gobierno, no es al partido, a quien dañan los diputados de ARENA es al pueblo necesitado, al pueblo trabajador”, dijo Medardo González, secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Lo expresado por el dirigente de izquierda se debe a la negativa de los diputados del partido ARENA, de brindar sus votos para aprobar préstamos con organismos financieros internacionales. Los legisladores de la derecha se niegan a aprobar $500 millones.

Dirigentes de la oposición argumentan que sus diputados niegan sus votos debido a que el gobierno ha recibido una gran cantidad de dinero que fue mal utilizado. “No es cierto que este gobierno y el gobierno anterior hayan hecho despilfarro de los fondos del gobierno, es todo lo contrario”. Desmintió González.

Asimismo, explicó que el 75% de la deuda actual del gobierno fue adquirida en administraciones de ARENA. En 2009 la deuda de El Salvador era de $8,795 millones (42% del PIB), en diciembre del 2016 la deuda era de $10,823 millones (40.4% del PIB), a mayo de 2017 la deuda es de $11,147 millones.

González explicó que en 2009 los ingresos tributarios del gobierno fueron $2,609 millones, por lo que en aquel momento el gobierno podía pagar con sus ingresos el 29% de su deuda, en 2016 los ingresos del gobierno fueron de $4,042 millones, es decir que el gobierno tenía la capacidad de pagar el 40% de la deuda.

“La capacidad de endeudamiento del gobierno es mayor hoy que en el 2009 y mucho más que en todos los años de gobiernos de ARENA, este gobierno tiene más capacidad (de pago), por eso es que organismos financieros internacionales siguen ofreciendo préstamos a El Salvador”, argumentó González.

De igual forma, el dirigente político expresó que con la negativa de los diputados del partido ARENA, se demuestra su intención de boicotear las finanzas públicas. “El partido ARENA impidiendo que le lleguen fondos al gobierno”, dijo.

El dirigente político argumentó que con este tipo de acciones los diputados de la oposición no dañan al gobierno ni al FMLN, sino a los salvadoreños. “La dirección del partido ARENA, los que financian al partido de oposición, parten de que evitando que lleguen estos fondos el gobierno saldrá ganando, debemos decirle a la población que no es el gobierno, no es el FMLN el que sale afectado, quien sale afectado directamente por la no aprobación de estos fondos es el pueblo trabajador”.

González indicó que los proyectos que serían ejecutados con los fondos de los préstamos generarían unos 14 mil empleos, lo que dinamizaría la economía nacional. Las nuevas plazas serían ofrecidas principalmente en la construcción de carreteras. Por la negativa de dar sus votos, González consideró que el partido ARENA “mantiene una postura adversa, que es egoísta, ellos no tienen necesidad, no les importa que el pueblo salvadoreño no tenga trabajo para poder sobrevivir”.

Foro Sao Paulo

Asimismo, comentó que una delegación del FMLN participó en la inauguración del XXIII Foro de Sao Paulo, que se desarrolla en Nicaragua.

Dicho Foro aglomera partidos y movimientos de izquierda de América Latina.

“Se trajo a cuenta como todos los partidos debemos mostrar una solidaridad militante con el presidente Nicolás Maduro, con Venezuela, con el PSV, porque el imperio de todo tipo de América, de Europa tiene la pretensión de derrocar a Venezuela, no soporta a un gobierno con un propósito de mejorar las condiciones de vida de un pueblo”, dijo González.

El secretario general del FMLN agregó que los movimientos políticos de izquierda de la región también expresaron su solidaridad con el gobierno de Cuba, por considerar que con el nuevo gobierno estadounidense existe un retroceso en las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

“Solidaridad con todos aquellos que están en resistencia y solidaridad también con todos aquellos que están en proceso de cambios y transformación desde el poder de sus gobiernos, eso es un aspecto fundamental del Foro”, dijo González.