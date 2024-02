ARENA no participará en escrutinio si TSE no brinda condiciones necesarias

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) dijo que se abstendrá de participar en el escrutinio final para Asamblea Legislativa si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no brinda las condiciones necesarias para que cada partido defienda los votos.

“Nosotros como ARENA dijimos ayer (el domingo) por la noche que nos retirararímos del escrutinio final porque no íbamos a validar todo este proceso ilegal e ilegítimo que está llevando el Tribunal Supremo Electoral”, manifestó el presidente de este instituto político, Carlos García Saade.

“Desde el domingo venimos reportando varias fallas dentro del mismo proceso de escrutinio final que se ha montado para la Asamblea Legislativa: gente que entra a los lugares de trabajo sin credencial, no nos notifican el incremento de credenciales para vigilantes. En la mañana nos decían que eran 100, luego nos dicen que son 300, vemos cómo también empiezan a salir varios detalles en las Juntas Receptoras de Votos que se están abriendo”, explicó Saade.

Por ejemplo, planteó García Saade, en una Junta Receptora había sólo 187 firmas y papeletas había más de 400, “ese tipo de cosas son las que nosotros venimos denunciando desde un inicio”.

“Como ARENA insistimos que, si no se dan las condiciones para que este escrutinio final sea algo equilibrado, que se rija bajo las leyes y el instructivo emitido por los magistrados, no vamos a participar, no vamos a ser parte de este proceso fraudulento que el tribunal quiere montar”, remarcó el tricolor.