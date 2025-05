APES denuncia que el gobierno prepara capturas de periodistas y personas defensoras

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció, en las últimas horas, que circula información que se están “preparando capturas y operativos de policiales” en contra de periodistas y personas defensoras.

En El Salvador, dijo la APES, a través de un comunicado de prensa, se “Se vive en un clima muy tenso y de temor entre las organizaciones de sociedad civil y los medios de comunicación de El Salvador y es preocupante el silencio oficial”.

“La Asociación de Periodistas de El Salvador hace un llamado a las autoridades de El Salvador a dejar de sembrar incertidumbre. Le exige a la Fiscalía y la Policía que dejen de prestarse a la persecución de voces críticas, y que cesen su monitoreo de personas defensoras o periodistas. No puede haber seguridad si se persigue y criminaliza a toda aquella persona que no aplaude las medidas del Gobierno”, reitera la gremial defensora de los derechos de las y los periodistas.

La gremial señala que “Solo en el último mes se han registrado más de una docena de casos de movilización preventiva y forzada por temor a una detención arbitraria o por amedrentamiento de los cuerpos de seguridad, una cifra casi igual a la de todos los casos registrados en 2024”.

La APES señala que al principios del mes de mayo registró la denuncia de órdenes de captura contra los periodistas de “El Faro”, luego que su director Carlos Dada revelara en redes sociales que contaban con “información” sobre órdenes de captura de al menos siete profesionales de ese medio de comunicación.

Oscar Martínez, jefe de la redacción de El Faro, señaló que los supuestos delitos que pretenden imputarles son “apología de delitos y agrupaciones ilícitas”. Luego, de presentar una investigación periodística sobre vinculaciones de un pacto con maras o pandillas con el actual gobierno.

“Los temores tienen asidero. El Gobierno y su Fiscalía han protagonizado una escalada autoritaria. Son los responsables de las capturas arbitrarias de Ruth López, una prestigiosa abogada anticorrupción; de Alejandro Henríquez, un joven y reconocido abogado defensor de una cooperativa reprimida por la Policía Militar, y de José Ángel Pérez, pastor evangélico de dicha comunidad”, señala la organización.

A estas denuncias y capturas se sumó este 20 de mayo, la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, por parte de la Asamblea Legislativa, que afirmó la APES, tiene el “mismo espíritu de la dictadura de Nicaragua”.

“Este no es el clima que hará prosperar económicamente al país, ni abona al mensaje de seguridad que se quiere promover en el exterior. No hay sociedad plena si no existe libertad de asociación, libertad de expresión y libertad de prensa”, señala la APES.

“A los colegas periodistas les pedimos denunciar cualquier anomalía o urgencia a través de nuestro Centro de Monitoreo”, reiteró la gremial defensora de los derechos humanos.

Socorro Jurídico se solidariza con la APES

Mientras, Ingrid Escobar, en sus cuentas de redes sociales y del Socorro Jurídico Humanitario, expresó su solidaridad con la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).

“La APES hace un llamado a las autoridades de El Salvador a dejar de infundir un clima de temor en contra de periodistas y defensores de derechos humanos”, expresó Escobar.

“Saben, yo estoy tomando medidas junto con mis niños/a por esta amenaza. Es difícil ser defensor de DDHH en esta DICTADURA que cada vez se consolida más. Luchemos, moral en alto y ni un paso atrás”, reiteró en su post.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...