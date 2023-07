Apertura 2023 iniciará solo con los equipos que tengan licencia de clubes

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

En medio de la incertidumbre se conoció que el torneo apertura 2023 del fútbol de Primera División dará inicio el próximo 12 de agosto para finalizar el 17 de diciembre como ya se tenía previsto, con los equipos que tengan la licencia para disputar el torneo aún cuando solo sean seis, informó el presidente del Comité de Regularización Humberto Sáenz Marinero.

La Primera División emitió un comunicado a inicios de este mes en el que advirtió que 9 de los 12 equipos no iniciarían la pretemporada para el apertura 2023, y los que ya la habían iniciado la suspenderían. De forma específica la primera expuso: “9 de los 12 equipos no iniciarán su pretemporada de cara al torneo 2023, y los que ya la iniciaron la suspenderán de inmediato con la excepción de los tres clubes que competirán en la Copa Centroamericana de Concacaf, ya que tienen un compromiso internacional y seguirán entrenando”.

Además en el tercer ítem puntualizó que de llegar a un acuerdo con la Comisión de Regularización en el modelo de contrato, -que fue uno de los puntos más cuestionados porque los clubes deberán cumplir con estándares de FIFA y pagar las temporadas completas, sin importar si quedaron eliminados o no-, se notificará por canales oficiales de la Primera División.

En ese momento la Primera División dijo que a pesar de las múltiples reuniones entre la regularizadora de la federación y la misma, no había un nuevo modelo de contrato para jugadores y cuerpo técnico adecuado, sin embargo, Sáenz Marinero insistió que jugarán solo con los equipos que tengan licencia.

“Sí solo seis equipos logran licenciarse pues solo se jugará con seis equipos”, externó el presidente del Comité.

De acuerdo a Sáenz Marinero, si uno de los tres equipos que están clasificados a la Copa Centroamericana no cumple con el tema de la licencia de clubes no participará en el torneo regional ni será reemplazado por otro, pero reiteró que los clubes ya tienen una posición más flexible y que esperan que sí se pueda iniciar no quizá no con los 12, pero sí con la mayoría.

A pesar de que la FIFA nombró al Comité de Regularización para reestructurar y gestionar el deporte salvadoreño, los protagonistas, en este caso los clubes, no han mostrado disposición para que los cambios puedan mostrarse, con el rechazo a la profesionalización de los contratos, además, de las “quejas” que según el presidente del comité han recibido de los mismos por “querer cambiar el fútbol de la noche a la mañana”.

¿Cuáles son los requisitos para tener licencia de clubes?

En los requisitos estipulados por la FIFA en el documento reglamentario para la Concesión de Licencias de Clubes se establecen los criterios que el Comité de Licencias Nacional evaluará.

De forma específica será el área administrativa, respecto al funcionamiento del club, la parte legal, deportiva, financiera y de infraestructura sobre los equipos del estadio, estadio alterno y también cancha de entrenamiento.

Este requisito será un aspecto clave para la próxima Liga de Campeones de la CONCACAF, porque los clubes que no cumplan con la licencia o no la tengan, no podrán participar.