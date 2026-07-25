ANTA y Mesa Agropecuaria destacan resultados del Programa de Aumento a la Producción

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Saúl Méndez

Colaborador

Mateo Rendón, coordinador nacional de la Mesa Agropecuaria, resaltó los resultados obtenidos con la siembra anticipada realizada en abril. Señaló que, pese a las condiciones de sequía, los cultivos se vieron favorecidos por las primeras lluvias registradas entre finales de abril y mayo, lo que permitió proyectar una producción de 12 millones de quintales de maíz, 900 mil quintales de frijol y el cultivo de 3,600 manzanas de hortalizas, entre ellas tomate, cebolla, chile y papa.

«Queremos dar a conocer al pueblo salvadoreño los resultados obtenidos con la decisión técnica que tomamos el pasado mes de abril de adelantar las siembras para aprovechar las lluvias de transición registradas entre el 20 de abril y el 14 de julio», afirmó.

Precisó que la producción comprende 135,000 manzanas de maíz que actualmente se encuentran en fase de maduración, con un rendimiento promedio estimado de 90 quintales por manzana, lo que permitirá obtener alrededor de 12 millones de quintales. Asimismo, indicó que se cultivaron 30,000 manzanas de frijol, con un rendimiento promedio de 30 quintales por manzana, equivalente a una producción cercana a los 900,000 quintales. A ello se suman 3,600 manzanas de hortalizas, cuya producción, según las proyecciones de las gremiales, cubrirá el 70 % del consumo nacional. Con esto se contribuye al abastecimiento del mercado y a reducir el riesgo de especulación o incremento en los precios de los productos básicos.

La organización atribuyó estos resultados al trabajo articulado entre seis gremiales de productores, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y productores privados. Además, destacó que el esfuerzo fue posible gracias a una inversión conjunta, en la que los productores aportaron el 60 % de los recursos y el Programa de Aumento a la Producción del MAG el 40 % restante, mediante la entrega de insumos de calidad, semillas de alto rendimiento adaptadas al cambio climático y asistencia técnica.

«A pesar de que este ha sido un año atípico, marcado por condiciones climáticas complejas e impredecibles, con el Programa de Aumento a la Producción hemos logrado, por segundo año consecutivo, reducir los efectos del cambio climático sobre los cultivos», indicó.

«Este esfuerzo es independiente del programa de paquetes agrícolas», aclaró.

Por su parte, Carlos Rodríguez, secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios (ANTA), explicó que la estrategia se ejecutó en 12 territorios con presencia constante o intermitente de lluvias, entre ellos Ahuachapán Norte y Sur, Chalatenango Norte, Cuscatlán Norte, La Paz Centro, San Vicente Centro, Morazán Norte y Cabañas Norte.

«El trabajo se concentró en 12 zonas o territorios del país donde se registraron lluvias constantes o intermitentes. No se intervino todo el territorio nacional, sino que se identificaron estratégicamente esas áreas para desarrollar las siembras anticipadas durante los meses de abril y mayo», reveló.

«Las gremiales seleccionamos a las cooperativas, comunidades y productores que reunían las condiciones para incorporarse a este programa y que estaban convencidos de sembrar desde abril. Era una decisión poco común, ya que durante 30 años no se había sembrado en ese mes. Cuando planteamos esta estrategia, muchos la cuestionaron y aseguraban que los cultivos se secarían y que no sería posible obtener producción», explicó.

Los representantes del sector agropecuario señalaron que los productores recibieron asistencia técnica, semillas de alto rendimiento y variedades con mayor resistencia a la sequía, factores que determinaron el éxito de la estrategia implementada.

La Mesa Agropecuaria y la Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios (ANTA) exhortaron a los productores que cuentan con tierras con potencial para el aprovechamiento de agua a no depender exclusivamente de la temporada lluviosa para desarrollar sus cultivos. Asimismo, los invitaron a incorporarse al Programa de Aumento a la Producción del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

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