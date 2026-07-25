GOES pide refuerzo por $226 millones para Educación, Salud y MOP

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Asamblea Legislativa recibió una pieza de correspondencia enviada por el Ministerio de Hacienda, para reformar la Ley de Presupuesto 2026 a fin de asignar $226 millones a Educación, Salud y MOP para cubrir “compromisos prioritarios e impostergables”.

El proyecto plantea un refuerzo presupuestario de $226 millones provenientes de excedentes tributarios registrados hasta junio, destinados a cubrir compromisos urgentes de instituciones públicas durante el segundo semestre del año.

Según el decreto, los fondos se distribuirán de la siguiente manera: al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, $69 millones para servicios básicos, artesanos y el inicio del paquete escolar 2027; al ramo de Salud por $62 millones para la segunda fase del programa Doctor SV, ejecutado a través del Hospital Nacional El Salvador.

Mientras que, al Ministerio de Obras Públicas y Transporte, se le destinarán $95 millones para proyectos estratégicos de inversión en obras de construcción, mantenimiento y reparación de la red vial y otras de interés gubernamental a nivel nacional en infraestructura social, educativa, deportiva y turística, así como, darle cobertura al pago de derechos de vía de años anteriores por la adquisición de inmuebles afectados por proyectos y obras de inversión ejecutadas por esa institución.

Según menciona el decreto, el Ministerio de Hacienda, “con base en la eficiencia administrativa en la recaudación tributaria y al combate de la evasión fiscal” ha registrado excedentes de ingresos de impuestos con relación a las estimaciones programadas al mes de junio de 2026, por lo que es factible disponer de los $226 millones para financiar las necesidades de las instituciones.

Los destinos específicos o los proyectos a ejecutar no son mencionados por el decreto. Este lunes 27 de julio, la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto sesionara por la mañana para abordar esta y otras iniciativas enviadas por el Gobierno.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...