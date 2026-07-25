Marcela Villatoro confirma que buscará reelección en Asamblea

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La diputada de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Marcela Villatoro, anunció que buscará la relección en el departamento de San Salvador. La legisladora buscaría su cuarto periodo.

En declaraciones a la prensa, la diputada Villatoro confirmó que se inscribió como precandidata a diputada por San Salvador en su partido, ARENA. Este domingo 26 de julio, serán las elecciones internas.

“Nosotros estamos muy contentos, trabajando con nuestra base, con nuestros afiliados. Este domingo finalmente tenemos nuestra elección. Gracias a Dios no hemos tenido algún tipo de disputa como otros partidos políticos que han sido un pleito ahí bien grande”, enfatizó Villatoro en referencia al partido VAMOS, donde recientemente hubo un conflicto interno debido a las decisiones que se tomaron desde dentro del instituto político.

“Me da risa que hace unos años la diputada de VAMOS dijo que ARENA era un guacal quebrado y ahora, todos los partidos políticos están teniendo graves problemas y ARENA no», destacó la diputada.

La funcionaria señaló que en la circunscripción de San Salvador se han inscrito 12 candidatos; sin embargo, es de aclarar que en esta circunscripción solo se podrán 11 candidatos, ya que tras la reforma constitucional y a las leyes secundarias se habilitó una circunscripción 15 para los salvadoreños en el exterior; con ella, se le restaron 5 escaños a San Salvador y 1 a La Libertad.

“En San Salvador, vamos 12 candidatos a diputados, todos tenemos muy buena relación, estamos acompañando mutuamente el territorio y eso mismo se ha replicado en el resto de departamentos”, remarcó Villatoro.

El único municipio donde competirán dos precandidatos es San Salvador Centro, Ondina Ramos y Alejandro Nóchez, ex alcalde de Ayutuxtepeque y actual concejal de San Salvador Centro.

“La verdad es que ambos tienen una carrera de mucho trabajo. Yo siempre he dicho que he admirado el trabajo que hace el actual concejal Alejandro Nóchez y bueno serán las bases quienes decidan quién va a ser la persona que al final va a desempeñar esa candidatura”, concluyó Villatoro.

Marcela Villatoro es diputada propietaria de la Asamblea Legislativa de El Salvador desde mayo de 2018, desde entonces ha destacado en temas como prevención de feminicidios y suicidios, acompañamiento a mujeres, comunidades, y colonias que atraviesan problemas como el agua; también ha pedido la derogación del tema de la minería; ha pedido reinstalo de profesores despedidos injustamente, así como ha propuesto temas económicos para aliviar los bolsillos de los salvadoreños.

Además, ha destacado en el parlamento como verdadera representante de la oposición, a pesar de que sus propuestas no han tenido eco en la bancada oficialista.

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