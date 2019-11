Andy Erazo un talento nacional

@SAmigosCoLatino

Andy Erazo Nació un 11 de Marzo de 1996, su ciudad natal Citalá, Chalatenango, El Salvador.

Desde pequeño su pasión por la música era inevitable, el principal apoyo sus padres que lo motivaron a perseverar en la música.

En la actualidad es un artista Joven de 23 años de edad y 12 años de

Carrera artística, su carisma y talento lo ha llevado a representar a

nuestro País El Salvador a nivel Internacional interpretando el genero Ranchero, Banda y Norteño y ha sido Galardonado, Premiado y Reconocido como artista orgullo salvadoreño por parte de la Villa de Hempstead Nueva York.

Recientemente realizo su sexta gira en los Estados unidos y su éxito fue incomparable, esta gira de 2019 en USA fue muy importante ya que realizo su Lanzamiento de su primer Álbum titulado Me está robando el alma, fueron 4 años de trabajo en este disco.

El disco contiene los siguientes temas Me está robando el alma, Soy Trovador, Un gran Amigo, Chatita, Corrido de El Salvador, El Color de tus ojos, A través del vaso y Hola mi amor.

El cantante salvadoreño Andy Erazo Iniciara su Gira Nacional en Noviembre del presente año, ofreciendo conciertos en vivo cantando todos sus éxitos acompañado del Mariachi Cuscatlán de El Salvador.

Premios, Reconocimientos y Galardones

Ganador del Primer Lugar en el Festival Internacional de la Canción Juvenil Ocotepeque, Honduras 2013.

Premiado como Talento Internacional en Premios Long Island New York 2016.

Representación como artista Salvadoreño en el Desfile de las Flores de Colombia en la Ciudad de Nueva York 2016.

Reconocimiento por ser un Joven Salvadoreño destacado por la Alcaldía de la villa de Hempstead New York y el Condado 2016.

Reconocimiento por su participación en el evento Noche de Herencia Hispana en el Shuart Stadium otorgado por la Directiva de todo el equipo deportivo New York Cosmos2016.

Nominado y Ganador en premios Latín Community Awars 2016 Categoría Revelación Ranchera.

Comparte esto: Twitter

Facebook