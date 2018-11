ÁLVARO TORRES Y SU REENCUENTRO CON SU PÚBLICO SALVADOREÑO

Lissette Santamaría

Amor, pasión y entrega fue lo que el cantautor salvadoreño Álvaro Torres, demostró en su “reencuentro”, este jueves 22 de noviembre en el anfiteatro de CIFCO el que ahora lleva su nombre.

Álvaro Torres, inicio su interpretación al filo de las 9:30 con su éxito “El último romántico”, prosiguiendo con “Tres” y “Yo te seguiré queriendo”. La respuesta del público no se hizo esperar pues al escuchar su primer éxito se pusieron en píe y se acercaron al escenario a compartir y cantar junto a él interprete.

Compartió el escenario con artistas nacionales e internacionales entre ellos Arquímedes Reyes, el Maestro Francisco Céspedes y al pianista Andrés Ángel, Luzma Andrade quien le acompaño en el coro. También el niño Manuel Martínez e Israel Bojorquez quienes tocaron los acordes del torito pinto.

Las sorpresas no se hicieron esperar pues Torres, interpreto su nuevo su nueva melodía titulada “La más bella historia de amor”, quién no dejo que su público se quedara sin cantar pues preparo las pantallas con la letra de su canción para que le público cantará junto a él, su nuevo éxito.

Patria querida, fue una de las canciones que más marco su concierto pues con lagrimas en los ojos algunos salvadoreños cantaron con efusión esta melodía. El intérprete añadió más emoción al estar acompañado por el Coro Presidencial para El Buen Vivir.

Con la melodía “Sería perfecto”, el Maestro Álvaro Torres, puso fin a su concierto añadiré una frase de dicha canción pues pienso que es un ejemplo de superación personal y profesional lo que este interprete representa para nuestro pueblo salvadoreño. “Yo quiero gozar la vida, yo quiero vivir mi sueño, yo quiero dar alegría. Sacarme ese amor del pecho. Yo quiero gozar la vida, yo quiero vivir mi sueño y si es junto a ti mi vida sería perfecto”.