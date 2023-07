Alcaldesa de Sacacoyo renuncia a GANA “por falta de confianza y transparencia”

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La alcaldesa de Sacacoyo (La Libertad) por GANA, Mayra Zetino, anunció, a través de sus redes sociales, que no participará en las elecciones internas de su partido, “debido a la falta de confianza en los procesos dirigidos desde la dirección departamental del partido”. En el mismo anuncio también dijo renunciar a GANA. Sin embargo, no dio mayores detalles sobre su decisión.

Además de no inscribirse en las internas del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) “he decidido renunciar al partido GANA por falta de confianza, transparencia y llevar las cosas en orden desde la dirección departamental del partido”. Sin embargo, a pesar de que haya renunciado al partido, “esto no quiere decir que me estoy alejando de la política. En su momento les estaré anunciando diferentes decisiones”, alertó. En su video portaba un blazer con el color distintivo de Nuevas Ideas.

Sin embargo, y como se encuentra la legislación salvadoreña, la edil no puede inscribirse en algún otro partido político, pues el Código Electoral en su artículo 226-A, prohíbe a los funcionarios “que hayan sido electos por votación popular para ejercer un cargo en la Asamblea Legislativa o en un Concejo Municipal, abandonar el partido político por el cual resultó electo para ingresar a otro ya existente o en proceso de formación”.

La funcionaria sostuvo que, a pesar de no inscribirse y renunciar al instituto político, “no parará” de trabajar en el municipio de Sacacoyo “y donde nos hemos convertido en un ejemplo de gestión municipal, porque junto a mi equipo de trabajo hemos creado diferentes estrategias para poder trabajar con diferentes programas que son de apoyo a la niñez, a la mujer, a la tercera edad, a los jóvenes y en las diferentes ramas de deporte”.

“Realmente, hemos dado pasos agigantados frente a un gobierno que estuvo por más de 30 años y problemas tan emblemáticos como el agua, problemas que cualquiera podría decir que no se podría solucionar, algo que no lo solucionaron en 30 años, nosotros lo solucionamos en menos de 1 año en el municipio de Sacacoyo y eso solamente quiere decir que las cosas se pueden hacer bien cuando existe voluntad”, dijo la alcaldesa en el video publicado en redes sociales.

La edil agradeció a la comunidad nacional e internacional por los esfuerzos que han hecho en el trabajo de la primera infancia en el municipio “le hemos apostado a sentar bases para tener en un futuro jóvenes integrales ante una sociedad que tanto lo necesita”.