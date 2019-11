Al presidente Bukele no le conviene el voto por rostro, afirma alcalde Fidel Fuentes

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El alcalde de San Marcos y miembro de la Comisión Política y el Consejo de Alcaldes del FMLN, Fidel Fuentes dijo que el presidente Nayib Bukele vetó el voto por rostro, porque no le conviene ese mecanismo de elección.

Según el edil, Nuevas Ideas no tiene rostros frescos y conocidos para las elecciones municipales y legislativas 2021, y la gente incluso se encontrará con caras conocidas y desgastadas que antes estaban en otros partidos políticos.

De acuerdo con Fuentes, el grupo que rodea a Nayib Bukele está formando su partido político con los “mismos pecados que los otros”, y que ahí hay gente expulsada, depurada de los principales partidos. “¿Y que están haciendo?, desacreditándose, peleando”, citó el alcalde.

“Me sorprendió mucho y a mí me lo preguntaron: ¿crees que Nayib vaya a vetar esto?, no les dije, porque tengo presente su discurso que él promovía ese voto por rostro, porque ha estado en contra de las banderas y de los partidos políticos”, señaló Fuentes, en el programa Conversando de radio Maya Visión.

Para el alcalde y dirigente de izquierda, en un corto plazo se están empezando a presentar en Nuevas Ideas los mismos fenómenos y conductas que empañaron a dos grandes partidos políticos como FMLN y ARENA. “Se criticó que se viajaba en jet privado y se sigue haciendo, y a destinos desconocidos también”, afirmó.

“Entonces estamos en más de lo mismo y lleva una ruta de agotamiento; a mi juicio bastante acelerada, pero que también no podemos desestimar que hay una coraza de protección”, consideró el alcalde.

Fuentes dijo que Nuevas Ideas se vende como un partido sin ideología; no obstante, la derecha se escuda en el tema ‘desideologización’ cuando realmente acuñan más la ideología de derecha basada en el interés personal de cada quien; miran los afanes y deseo de lucro y miran el Estado para eso, para enriquecerse”, manifestó.

Para el dirigente efemelenista, el discurso de “no más banderas ni partidos políticos”, queda a un lado, porque se está viendo que se configura todo lo que se ha criticado y hoy el presidente aboga por ese mismo sistema de partidos políticos que ataca, planteó.

“El cuchillo se revierte. Hace dos años cuando no era presidente (Bukele) fue bien contundente; a mí me convenció que debería de verse los rostros”, afirmó Fuentes.

“Yo no es que me voy a enredar a criticar al presidente, no me compete ni tengo deseos, pero sí creo que es bueno señalar en esta coyuntura que se están empezando a presentar todas las contradicciones, sostuvo.

El alcalde también dijo que compromisos que ya se tenían de obras específicas del Gobierno anterior han quedado en vilo. “No tenemos respuestas, no hay con quién hablar, no hay estructuras bien definidas, y no estoy hablando del FMLN, sino de los 262 municipios”, subrayó.

Posiblemente, esto se hace porque Nuevas Ideas quiere llevar su gente y no invertirá ni un centavo para que los alcaldes hagan obras para las comunidades, porque ellos quieren centralizar todo para beneficio del partido que han conformado, comentó.