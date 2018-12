“Al fin se me dio la oportunidad de alcanzar mis metas”

Mónica Melara

@monica_melara

Más de 300 jóvenes finalizaron el Módulo de Habilidades y Competencias para la Vida.

Marina Ramírez dejó de estudiar, ya que se convirtió en madre soltera, pero está emocionada por haber culminado este proyecto, que la ha hecho crecer en lo personal y laboral, desarrollarse y ser más sociable, a descubrir la capacidad que tiene para lograr sus metas.

“Me he esforzado bastante y esto me hace super feliz y especial, al fin se me dio la oportunidad de alcanzar mis metas; gracias a este programa puedo seguir proponiéndome más sueños y metas, ahora voy a tomar un curso para aprender cosmetología y fundar mi propio negocio, así como yo tengo la oportunidad, muchos jóvenes de mi comunidad también”, dijo.

Este módulo se dividió en 16 unidades con una ruta de aprendizaje enfocada en crear habilidades para desarrollarlas en futuros empleos.

Después de esta certificación los jóvenes pueden optar por cursos cortos, reinserción educativa, pasantías laborales, carreras técnicas y becas de emprendimiento.

La directora del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) Yeymi Muñoz destacó todo el esfuerzo que se ha realizado para poder lograr este programa e invitó a todos los jóvenes, ya que estas oportunidades no se pueden dejar pasar. “Este es un gran logro por parte del Gobierno, nosotros creemos en la juventud, este programa no puede desaparecer, ustedes tiene que luchar por mantenerlo latiente para que siga destacando el potencial de cada uno de ustedes y ayudar a construir el país”.

Otro “joven con todo” es Germán Díaz, quien declaró que “en todo el tiempo que llevo en el módulo, los tutores nos enseñaron valores para la vida, formas de actuar en el trabajo, cómo emprender, a formar una cooperativa. Todo con el fin de ser mujeres y hombres de bien en el futuro”.

Germán quiere aprovechar esta oportunidad y tiene la confianza en INJUVE que lo puede apoyar con una beca para estudiar medicina. Jóvenes con Todo es coordinado por INJUVE con el apoyo del Ministerio de Trabajo Prevención Social (MTPS), la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), el Instituto Salvadoreño de Formación Técnica y Profesional (INSAFORP), el Ministerio de Educación (MINED) y Ministerio de Agricultura (MAG), entre otras instituciones que cumplen con el mandato de formar a personas y que se especialicen y que estén al servicio de la sociedad.