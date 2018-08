Acuerdo entre fiscal y Saca favorece impunidad, advierte Hándal Vega

Mirna Jiménez

Diario Co Latino

El subjefe de la fracción legislativa del FMLN Jorge Schafik Hándal Vega criticó el trato entre el fiscal general de la República Douglas Meléndez y el expresidente Elías Antonio Saca, con la intención de ocultar información que afecta a algunos sectores del país y otorgar a cambio una condena blanda al exmandatario.

“Lo que aquí salta inmediatamente a la luz -y digo esto por lo que ayer (el jueves) ocurrió en el juzgado- es que efectivamente hicieron un trato entre la Fiscalía y los acusados en este sentido: te voy a rebajar la pena y vos vas a confesar tus delitos, pero estos delitos y hasta aquí. O sea, no hubo un planteamiento de conocer toda la verdad, sino una parte de ella”, cuestionó el diputado de izquierda en entrevista con radio Mayavisión.

El diputado Hándal se refiere al momento en que uno de los fiscales del caso recriminó al expresidente Saca cuando este se extiende en detalles ante el juez y entonces el funcionario le recuerda que esa parte de la información brindada en el estrado no estaba en el acuerdo para atenuarle la pena de cárcel al exmandatario.

La pregunta es por qué solo una parte de la verdad y quiénes más están implicados que no quieren que se conozcan, preguntó el diputado. “Por supuesto, la información ha corrido de quiénes son los implicados que recibieron dinero, pero no por las declaraciones del juicio, sino de lo que la gente ya sabe de lo que los otros medios ya saben y que han ido subiendo (en las redes sociales)”.

Para el diputado no cabe duda de que hay “un entendido” para no involucrar a más personas e instituciones a cambio de menos años de cárcel. “Lo que huele mal es que ahí no se ha hecho un uso correcto de ese mecanismo de acortar el proceso”, afirmó.

A su criterio, lo que la Fiscalía andaba buscando y necesitando urgentemente era un triunfo en los tribunales “aunque sea pírrico” para poder demostrar que el fiscal Meléndez ha hecho algo porque en enero “toca elegir y él quiere reelegirse”.

Hándal también criticó la inacción del fiscal general en contra del partido ARENA, a pesar de las pruebas contundentes que confirman la apropiación de fondos públicos por parte de la dirigencia de ese partido. “Lo que procede hoy es, si este fiscal es decente como trata de presentarse, es que cancele el partido ARENA, que pida la cancelación por corrupto, por apropiación de fondos del Estado”, reclamó Hándal.

Tanto Saca como el expresidente Francisco Flores reconocieron haber lavado dinero de los contribuyentes para desviarlo a las arcas de ARENA y utilizarlo en campañas electorales del partido de derecha, lo que constituye graves delitos cometidos por un partido político, según el diputado efemelenista.

“ARENA ha vivido ininterrumpidamente de los fondos del Estado y si este fiscal fuera de veras un fiscal dedicado a defender los intereses del pueblo, sería conveniente que hiciera una investigación más hacia atrás de los otros presidentes, por información y por verdad es necesario hacer eso”, señaló.

El legislador dijo que la corrupción ha sido parte de la práctica y cultura del partido ARENA, y que por eso es necesario investigar la apropiación ilegal histórica de fondos del Estado por parte del partido de derecha.

“Hay que acordarse de Jorge Velado (expresidente del COENA), quien reconoció que habían recibido fondos (de Taiwán) y que lo utilizaron para la campaña de Saca, al parecer le está devolviendo el pisto Saca a Arena, de eso viven”, afirmó.

Hándal cuestionó las intenciones del fiscal y lo calificó de “actor de televisión” que quiere preparar el terreno ante la opinión pública para el caso contra Mauricio Funes donde no tiene mayores pruebas.