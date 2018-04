Acuerdan finalidad de organismo rector de anteproyecto de Ley de Aguas

Compartir ! tweet





Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Los diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático acordaron durante la sesión de trabajo de ese grupo colegiado, la finalidad que tendrá la Autoridad Nacional de Aguas (ANA), organismo que se encargará de regular todo lo referente al recurso hídrico a nivel nacional. En este sentido cabe destacar que los parlamentarios cambiaron la redacción que el equipo técnico que en un principio proponía que la ANA tuviera como finalidad fiscalizar la administración del agua, al final se estableció que su objeto fuera supervisarla. También se presentó un debate en relación a se incluía la frase participación comunitaria o ciudadana.

“Nosotros como FMLN queríamos que se incluyera la palabra participación comunitaria pero al final y mediante la votación por mayoría se acordó que se agregará como ciudadana, también revisamos las atribuciones de la ANA”, dijo Guillermo Mata, diputado del FMLN y presidente de la comisión.

En relación a las atribuciones, el parlamentario identificó que existían 23 artículos de la ANA donde no se identifica el papel de cada uno de los miembros de la misma, algo incorrecto desde el punto de vista legislativo.

“En esa redacción no se sabe quien hace que, ya teníamos una estructura de lo que es la Autoridad Nacional de Aguas y cada miembro tendrá sus atribuciones, en los 23 artículos no se identificaba esto, razón que nos mantuvo en el debate por un largo tiempo hasta que los diputados aceptaron como se había acordado”, expresó Mata.

Según el legislador, si bien en la agenda inicial de la comisión se contemplaba el estudio y análisis de las atribuciones de la ANA, aparentemente no se avanzo pero fue con la intención que se trabaje de forma ordenada. Los 23 artículos que provocaron opiniones encontradas entre los parlamentarios eran en palabras del diputado Mata, “un copy/paste de la Ley Integral del Agua presentada por los partidos de derecha” es por ello que no se tomaron en cuenta en la sesión de trabajo. Mata asimismo informó que el estudio de Ley General del Agua podría terminar antes del final de la presente legislatura ya que hay voluntad de parte de los miembros de la comisión de que este cuerpo normativo sea el legado para el país de quienes ya no ocuparán un curul en la Asamblea Legislativa a partir del mes de mayo.

“Todos los diputados están de acuerdo en darle más tiempo a esta ley, incluso propusieron que se establezcan jornadas de trabajo más extensas y esforzarnos por bajar al plenario esta ley antes de que finalice esta gestión”, expresó el legislador.

A partir de la aprobación de la institucionalidad solo quedaría pendiente revisar si los 92 artículos aprobados durante la legislatura 2012-2015 tienen coherencia con lo trabajado durante esta gestión y darlos por aprobados, con esto serían más de 110 incisos y lo que restaría tiene que ver con la imposición de multas, formas de acudir al tribunal de apelaciones, usos del agua, entre otros.