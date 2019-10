Actual gobierno, el menos transparente desde los Acuerdos de Paz: Dada Hirezi

Mirna Jiménez

El gobierno del presidente Nayib Bukele se ha convertido en el menos transparente de todas las administraciones que han funcionado en el país, en el período posterior a la firma de los Acuerdos de Paz (1992), dijo el político de centro izquierda Héctor Dada Hirezi.

El exministro de Economía cuestionó la discrecionalidad con la que, según dijo, esta actuando el actual gobierno en muchas de las decisiones más importantes para el país; incluso nadie conoce su plan de gobierno, afirmó.

“No digo que no han habido grandes mentiras como el bimonetarismo, que fue una gran mentira”, señaló el economista, en referencia a la dolarización de la economía durante el gobierno de Francisco Flores, “pero uno podía saber hacia dónde iban los gobiernos”, dijo el exministro de Economía en un programa televisivo.

El también excanciller de la República tomó como ejemplo la reunión del presidente Bukele con la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), el miércoles pasado, de la cual se ha dicho que fue fructífera, afirmó, pero al mismo tiempo se ven comunicados de los empresarios exigiendo el cumplimento de la ley en el tratamiento de las empresas, como en el cierre de varias sucursales de la cadena de restaurantes Mister Donuts.

“La banalidad en el discurso” es lo que predomina en la actual administración y se necesita saber cuál es la apuesta económica, tal como se lo esta pidiendo la ANEP, ya que hay mucha incertidumbre y preocupación, porque ni siquiera se puede verter opinión del presupuesto presentado para el 2020, pues nadie conoce el plan de gobierno.

“Yo he solicitado el plan de gobierno, la respuesta que se me dio fue el silencio absoluto; amigos que nunca habían dejado de contestarme un correo electrónico, esta vez muy expresivamente ni siquiera me contestaron, ni siquiera lo dieron por recibido”, lamentó el académico.

Ese plan de gobierno, afirmó el exfuncionario, parece ser uno de los secretos, “al igual que los acuerdos que firma el Gobierno (y que) uno los consigue con la OEA o con Estados Unidos, pero el Gobierno no quiere dar las versiones oficiales”.

Dada Hirezi mostró su preocupación por la ausencia de debate y desde la ciudadanía, lo que debilita la democracia, advirtió.

“Los ciudadanos están dando su apoyo incondicional, aún cuando están obligados a conocer qué es lo que esta pasando; cuando eso sucede la democracia esta en peligro”, dijo.

“Yo le deseo todo el éxito del mundo al presidente, pues si a él le va mal a todos nos va mal. Ya nos fue mal con varios, pero para darle la adhesión a un presidente hay que saber para dónde va”, opinó.

Dada Hirezi aclaró que él no esta diciendo que el presidente no sabe para dónde va, sino que no lo explica. Por ejemplo, el plan de seguridad no ha sido difundido, solo dijo que eran siete etapas pero nadie conoce las mismas.

Cuestionó que no se puede estar dando explicaciones de sus acciones de gobierno a través de un tuit y que tampoco dialoga con las fuerzas políticas, cuando en una democracia nadie tiene el poder absoluto y siempre se necesita hablar con la gente, pues aún cuando tenga la mayoría de la población a su favor, “no se puede gobernar a espaldas” y “aquí se están dando las cosas al revés”, apuntó.

Dada Hirezi considera también que el gobierno de Nayib Bukele es el más nepotista que ha habido al tener a toda su familia tomando las decisiones de gobierno. “Un gobierno tan familiar como este no hemos tenido, no digo que no ha habido empleados familiares, pero aquí están en los puestos más altos; la canciller tiene un parentesco con el señor presidente; un tío del presidente tiene cargo en Casa Presidencial; los hermanos, que son punto de referencia para hacer negaciones”, aseguró.

El economista criticó el reciente acuerdo para asilar a personas que no quiere Estados Unidos, y dijo que esa obediencia al presidente estadounidense Donald Trump, no garantiza beneficios para los salvadoreños que viven en ese país, como el Estatus de Protección Temporal (TPS).

Con relación al presupuesto presentado para el año 2020, dijo que hay una carencia de información por lo mismo que se desconoce el plan de gobierno; no obstante, hay $533 millones más de gastos del Estado, afirmó.