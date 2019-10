Abogados de Vanda Pignato señalan ilegalidades en arresto domiciliario

Alexander Pineda

@DiarioCoLatino

Los abogados defensores de Vanda Pignato, exsecretaria de Inclusión Social quien sigue un proceso judicial por presunto lavado de dinero, interpusieron ayer un recurso de Hábeas Corpus por medio del cual solicitaron se declare ilegal el arresto domiciliario impuesto a la exfuncionaria desde septiembre de 2018.

Los abogados Pedro Cruz y Marvin Flores argumentaron que el Juzgado Séptimo de Instrucción ha otorgado a la Fiscalía General de la República un nuevo plazo para ejecutar las investigaciones. El periodo de instrucción, indicaron los juristas, finalizó el 7 de agosto pasado y el juez de instrucción habría ampliado dicho periodo hasta febrero de 2020.

El plazo de instrucción que dicta la ley es de seis meses como máximo prorrogables una sola vez, por lo que consideraron los abogados que al haber finalizado dicha prórroga en agosto, la decisión del juez Miguel es arbitraria.

“Ella (Pignato) esta siendo sometida a un proceso de investigación fuera de los parámetros y plazos que establece la ley, en consecuencia el arresto domiciliario que tiene impuesto en este momento es ilegal”, manifestó el abogado Pedro Cruz, quien calificó como “inusual e inaudito” que el plazo de instrucción del caso llegue a ser de un año y medio al finalizar la nueva prórroga.

Cruz acusó a la fiscalía de querer mantener en la opinión pública la vinculación de Pignato con el caso “Saqueo Público”, “la fiscalía lleva tres años o más investigando el caso y no ha podido fundamentar una acusación, por lo que al incumplirse los plazos procesales la Sala debería determinar que su detención es ilegal, y por lo tanto declarar su libertad”.

El abogado Marvin Flores enfatizó que no existen pruebas en contra de Pignato, por lo que las peticiones de la fiscalía de solicitar nuevos plazos para investigar carecen de fundamento, y dijo que hasta la fecha no tienen fijada fecha para realizar la audiencia preliminar, lo cual el juez de instrucción debía establecer en un plazo no mayor a diez días desde que el 14 de agosto anterior la fiscalía presentara el dictamen de acusación.

El Ministerio Público presentó la acusación en contra de Vanda Pignato el pasado 14 de agosto, junto a otros 31 imputados en delitos de supuesto lavado de dinero y activos, peculado, casos especiales de lavado de dinero y casos especiales de encubrimiento. La fiscalía sostiene que la exfuncionaria contribuyó a lavar dinero por un monto de 165,000 dólares.

En julio pasado los abogados de Pignato aseguraron que las acusaciones contra la exfuncionaria vulneraban sus derechos, puesto que aún no se contaba con pruebas de su supuesta participación en los ilícitos.