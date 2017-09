Abogado y padre de menores enfrentan la justicia por presentar documentos falsos

@DiarioCoLatino

El Juzgado Especializado de Niñez y Adolescencia de San Salvador fue el escenario de la instalación de una audiencia especial para conceder permiso a dos menores de edad para que pudieran salir país y acompañar a su padre, Edgardo José L. S., quien es piloto de avión comercial, radicado en Qatar, por motivos laborales. Hecho que culminó con el cometimiento de un delito al presentar, supuestamente, documentos falsos.

L. S., ausente en el proceso, presentó a través de su abogado, Mario Orlando Ticas Rivera, la solicitud de salida para los menores de ocho y once años. No era la primera vez que este proceso se realizaba, no obstante, fue la primera vez que todo cambió ante la posibilidad de que el documento en poder del abogado Ticas Rivera no tenía validez.

Y es que Sonia Raquel Ll. S., esposa del piloto, denunció una irregularidad en el poder presentado por el abogado Mario Orlando Ticas Rivera, firmado por Edgardo José, con fecha del 26 de mayo del 2011, cuatro meses después de que el padre de los menores saliera del país, por su trabajo.

Motivo por el que solicitó “se suspendiera la audiencia especial, para pedir certificación de movimientos migratorios de L. S.”, solicitud a la que el Juzgado Especializado de niñez y adolescencia accedió, convocando para el 21 de junio de 2011. De igual manera, la juzgadora emitió un oficio a la Dirección General de Migración y Extranjería, a quién le solicitó la emisión de la certificación de las salidas y entradas del país del padre de los menores.

“Al analizar la copia certificada de movimiento migratorios de la Dirección General de Migración y Extranjería de Edgardo José L. S., tiene entrada a El Salvador el 30 de diciembre del 2010, procedente de Estados Unidos, y su salida el 20 de enero del 2011 hacia Estados Unidos, por lo que la fecha de mayo del 2011 cuando se legalizó la firma del señor L. S., por el señor notario Ticas Rivera no se encontraba en El Salvador”, establece la resolución de la Jueza Especializada de niñez y adolescencia.

Ante este hecho, la Jueza Especializada giró oficio a la Fiscalía General de la República para que se investigue el caso, que por hoy se procesa en el Juzgado Quinto de Instrucción, donde el abogado Ticas Rivera enfrenta un proceso penal por el delito de falsedad documental y el piloto, L. S. por el delito de falsedad material.

Seis años después que se perpetrara el hecho, la Fiscalía presentó el requerimiento fiscal, contra el piloto y su abogado, por tal razón el pasado uno de junio, el Juzgado Quinto de Paz decretó medidas alternas a la detención para ambos imputados, por enfrenar el proceso en perjuicio de la Fe Pública. Puesto que “Ticas Rivera elaboró un documento privado con fecha del 26 de mayo del 2011, ante el Juzgado de Niñez y Adolescencia de San Salvador, donde José Edgardo nombra como apoderado al abogado y lo faculta para que compareciera en un proceso abreviado para la autorización para la salida de los dos menores”.

Este 16 de junio, las partes fueron notificadas por el Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador, en el que se otorgó un periodo de cuatro meses de investigación, tiempo en el que la Fiscalía tendrá que demostrar la culpabilidad de los imputados. La audiencia preliminar de este caso se desarrollará el 12 de octubre del 2017.