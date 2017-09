ASGOJU denuncia ante FGR a otros ex funcionarios areneros

Luis Ponce

@DiarioCoLatino

La Alianza por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU), en su lucha contra la corrupción, presentó un nuevo aviso y denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR), contra una decena de ex funcionarios de los gobiernos de ARENA, específicamente de los períodos presidenciales de Francisco Flores y Elías Antonio Saca, recientemente señalados por ser administraciones corruptas.

Estos 10 ex funcionarios habrían recibido bonificaciones, pagos y sobresueldos de la llamada partida secreta de Casa Presidencial. Este es un nuevo grupo, diferente al que se denunció hace unas semanas y que la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ordenó a la sección de probidad que investigue.

En este nuevo grupo figuran ex funcionarios como Conrado López Andreu, quien recibió 10 mil dólares; Eduardo Cálix, 5 mil dólares; Jorge Nieto, 17 mil 800 dólares; Carlos Rosales, 6 mil 210 dólares; David Escobar Galindo, 4 mil 600 dólares, entro otros no menos importantes. Algunas de las carteras en que se desempeñaron fueron Gobernación, SIGET, MOP, Cancillería. Uno de los datos más importantes de señalar es la plaza inexistente de Rosales quien se desempeñaba como secretario particular, lo que existe es secretario privado, cargo que ocupaba Elmer Charlaix. Otro de los señalados es Roberto Rubio, quien se presume recibió 4 mil 600 dólares. En el aviso fiscal, según detalló Leonel Herrera, están anexados los recibos y documentos que consideran que son indicios del cometimiento de posibles actos de corrupción y que son documentos públicos, filtrados y publicados por varios medios de comunicación. También, señaló que van a recurrir a la Corte Plena para que se le ordene a la sección de probidad realizar la investigación por posible enriquecimiento ilícito.

ASGOJU considera también que podrían ser investigadas las personas señaladas por cometimiento de peculado, tipificado en el art. 325 del código penal, cohecho propio e impropio, enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica, falsedad documental agravada y evasión tributaria.

Por su parte, Carlos Flores recordó que esto podría formar parte del caso que se llama -destape de la corrupción- donde la FGR ya tiene a personaje importantes tras las rejas: Saca, Charlaix, Rank, entre otras personas, que se señalan como sospechosos de malversar más de 200 millones de dólares. Es muy probable que estos sobresueldos provengan del dinero por el que son procesadas estas personas. “Creemos que hay elementos suficientes para iniciar acciones en su contra, ahora señalamos gente del gobierno de Flores que habrá que ver si no también forman parte de los fondos que fueron manipulados y que él declaró que habían ido a parar a cuentas particulares”, expresó Flores.

Margarita Posada informó que respecto a las denuncias interpuestas anteriormente está semana han sido citados, como parte de ASGOJU, a la unidad de investigación financiera de la FGR, lo que quiere decir que el caso va avanzando. También remarcó el hecho que la Corte Plena mande investigar este tipo de casos.

“Ha sido tanta la presión que se han visto obligados a actuar. Sí actuaron con la primera lista de sobresueldos también se ven comprometidos a actuar con está segunda lista”, enfatizó Posada.