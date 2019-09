¡A la perica!

FAS no termina de despegar y ayer cayó 1-2 ante Jocoro que, gracias a su victoria, salió del sótano. El líder Alianza firmó un empate ante el Independiente. Santiago Leiva @DiarioCoLatino Jocoro ha vuelto. Los fogoneros surcaron el cielo del estadio Cuscatlán sobre las alas de Marvin “Perica” Benítez, sellaron un triunfo de 2-1 frente a FAS y acabaron con la mala racha de seis derrotas consecutivas. El primer acto se cerró con mayúscula sorpresa para FAS y su hinchada: el Jocoro se fue en ventaja 2-1 y, lo peor, de forma merecida. Pegó primero FAS con un tanto de Bryan Gil, al ‘10; pero, una vez superado ese mal trago, el conjunto oriental logró empatar y se fue en ventaja gracias a un doblete de Diego Areco. El delantero paraguayo empató de cabeza al ‘29 y logró el 2-1 de tiro libre al ‘38. En la etapa de complemento, los tigrillos tuvieron para emparejar el marcador, pero les falló la puntería y al final acabaron lamentado las opciones erradas por Bryan Gil y Bryan Paz. En el estado “Jiboa” de San Vicente, mientras tanto, Alianza se durmió en sus laureles y permitió que el Independiente les arañara un punto en los últimos suspiros del juego. Diego Ascencio colocó el 1-0 en el inicio del complemento, pero se durmieron y Luis Canales logró el 1-1 en el ‘87. CORNEADOS Corneado y apaleado. Águila sigue volando raso y el fin de semana sufrió su tercera derrota al hilo, lo que ha encendido las alarmas en la interna del campeón nacional. Los emplumados doblaron rodillas en el césped del estadio “Ana Mercedes Campos” y tuvieron como principal verdugo a Roberto “el toro” González quien, después de convertir un doblete, salió del juego aplaudido por su hinchada. La primera cornada del “toro” González fue al ‘8, tras un centro de Daley Mena, quien ganó la línea de fondo y centró para el ariete Sonsonateco. Pero el protagonismo del “toro” no terminó ahí; más tarde, al ‘22, fue habilitado por derecha y definió el 2-0 que significó la tercera derrota para los migueleños. La escuadra naranja venía de perder, entre semana, 2-0 ante el Alianza y una fecha antes también dobló rodillas 2-3 ante Municipal Limeño, en el “Juan Francisco Barraza”. Horas antes, en el mismo “Ana Mercedes Campos”, los alacranes del Chalatenango sacaron su veneno letal y se lo inyectaron al 11 Deportivo. Los ahuachapanecos no encontraron el antídoto y acabaron perdiendo 0-3 como locales. La pesadilla para el 11 Deportivo comenzó justo en el arranque del complemento. Al ‘46, Rómulo Villalobos anotó en su propia puerta y el resultado se tornó más adverso conforme transcurrieron los minutos. César Flores, al ‘62, decretó el 0-2 y Luis Arboleda, en el ‘73, inyectó la última dosis. Mientras tanto, en el estadio “Jiboa” de San Vicente, el Vencedor y Santa Tecla dividieron honores al empatar 1-1. Los helénicos abrieron la cuenta al ‘27, gracias a un tanto de penalti convertido por el experimentado Nicolás Muñoz. La victoria parecía asegurada para los locales, pero en el ‘89, por la misma vía, Herberth Sosa se encargó de poner el 1-1 definitivo.

Voleibol de Playa sin dinero para completar Tour NORCECA Deportes de conjunto salvadoreños, otra vez sin Juegos Olímpicos Arsenal resbala ante el Watford y se aleja del Liverpool

Jocoro ha vuelto. Los fogoneros surcaron el cielo del estadio Cuscatlán sobre las alas de Marvin "Perica" Benítez, sellaron un triunfo de 2-1 frente a FAS y acabaron con la mala racha de seis derrotas consecutivas. El primer acto se cerró con mayúscula sorpresa para FAS y su hinchada: el Jocoro se fue en ventaja 2-1 y, lo peor, de forma merecida. Pegó primero FAS con un tanto de Bryan Gil, al '10; pero, una vez superado ese mal trago, el conjunto oriental logró empatar y se fue en ventaja gracias a un doblete de Diego Areco. El delantero paraguayo empató de cabeza al '29 y logró el 2-1 de tiro libre al '38. En la etapa de complemento, los tigrillos tuvieron para emparejar el marcador, pero les falló la puntería y al final acabaron lamentado las opciones erradas por Bryan Gil y Bryan Paz. En el estado "Jiboa" de San Vicente, mientras tanto, Alianza se durmió en sus laureles y permitió que el Independiente les arañara un punto en los últimos suspiros del juego. Diego Ascencio colocó el 1-0 en el inicio del complemento, pero se durmieron y Luis Canales logró el 1-1 en el '87. CORNEADOS Corneado y apaleado. Águila sigue volando raso y el fin de semana sufrió su tercera derrota al hilo, lo que ha encendido las alarmas en la interna del campeón nacional. Los emplumados doblaron rodillas en el césped del estadio "Ana Mercedes Campos" y tuvieron como principal verdugo a Roberto "el toro" González quien, después de convertir un doblete, salió del juego aplaudido por su hinchada. La primera cornada del "toro" González fue al '8, tras un centro de Daley Mena, quien ganó la línea de fondo y centró para el ariete Sonsonateco. Pero el protagonismo del "toro" no terminó ahí; más tarde, al '22, fue habilitado por derecha y definió el 2-0 que significó la tercera derrota para los migueleños. La escuadra naranja venía de perder, entre semana, 2-0 ante el Alianza y una fecha antes también dobló rodillas 2-3 ante Municipal Limeño, en el "Juan Francisco Barraza". Horas antes, en el mismo "Ana Mercedes Campos", los alacranes del Chalatenango sacaron su veneno letal y se lo inyectaron al 11 Deportivo. Los ahuachapanecos no encontraron el antídoto y acabaron perdiendo 0-3 como locales. La pesadilla para el 11 Deportivo comenzó justo en el arranque del complemento. Al '46, Rómulo Villalobos anotó en su propia puerta y el resultado se tornó más adverso conforme transcurrieron los minutos. César Flores, al '62, decretó el 0-2 y Luis Arboleda, en el '73, inyectó la última dosis. Mientras tanto, en el estadio "Jiboa" de San Vicente, el Vencedor y Santa Tecla dividieron honores al empatar 1-1. Los helénicos abrieron la cuenta al '27, gracias a un tanto de penalti convertido por el experimentado Nicolás Muñoz. La victoria parecía asegurada para los locales, pero en el '89, por la misma vía, Herberth Sosa se encargó de poner el 1-1 definitivo.

