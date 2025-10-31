A 36 años del atentado a FENASTRAS, recuerdan a Febe Elizabeth Velázquez y sindicalistas caídos

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Federación Unitaria Sindical de El Salvador (FUSS), afiliada a la Federación Sindical Mundial (FSM) y parte de la Coordinadora Intergremial Rafael Aguiñada Carranza (CIRAC), conmemoró el 36 aniversario del atentado terrorista contra la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS), ocurrido el 31 de octubre de 1989, donde murieron varios sindicalistas.

El acto conmemorativo se llevó a cabo en el cementerio La Bermeja, San Salvador, donde reposan los restos de los mártires asesinados, entre ellos, Febe Elizabeth Velázquez, secretaria general de FENASTRAS.

Adán Chicas, líder histórico del movimiento sindical, enfatizó la importancia de la memoria histórica, así como mantener el legado y recuerdo de los mártires salvadoreños y su aporte a la lucha social.

“El 31 de octubre de 1989 es una fecha grabada en la historia con la sangre de nuestros mártires en el atentado terrorista a FENASTRAS, donde murieron nueve personas, incluyendo a la secretaria general Febe Elizabeth Velásquez, que ofrendaron su vida por los anhelos de libertad, justicia social y emancipación de nuestro pueblo”, señaló la FUSS.

​Con este y otros homenajes, el sector sindical reafirma su compromiso, con la memoria de quienes perdieron la vida en la lucha por los derechos laborales y la justicia social en El Salvador.

