9.2 es el promedio diario de homicidios en 2018

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El Salvador se encamina a reducir este año a menos de dos cifras el promedio diario de asesinatos, luego de varios años con más de 10 homicidios por día, confirmó el director de la Policía Nacional Civil (PNC) Howard Cotto.

“El año pasado, hasta el día de ayer en el país se habían cometido 3 mil 264 homicidios, a esta fecha tenemos 2 mil 741, es decir que hay una reducción de 523 homicidios hasta el momento. El promedio diario de homicidios era de 11 exactamente a esta fecha y este año es de 9.2”, destacó el jefe de la Policía.

Cotto manifestó que los homicidios registran una reducción sostenida desde hace cuatro años y la tendencia se mantiene en 2018 con la diferencia de que bajaría a menos de dos cifras. En 2017, el promedio de homicidios se cifró en 11.1 diarios.

“El año 2015 cerró con una tasa de 103 homicidios por cada 100 mil habitantes, el año 2016 con una tasa de 80 por cada 100,000; el año 2017 con una tasa de 61, y si la tendencia continúa así hasta fin de año cerraremos 2018 con una tasa de 54 a 55 asesinatos por cada 100 mil habitantes”, informó el director de la PNC en entrevista con canal 12.

La reducción de los asesinatos ha sido más palpable en los últimos meses donde el promedio diario ha reducido drásticamente. “Con más relevancia se puede notar esa diferencia en septiembre que cerró (6.7) como uno de los meses con menos homicidios en los últimos años y todo indica que octubre va a ser similar. El año pasado a esta fecha (24 de octubre) ya llevábamos 375 homicidios con un promedio de 16.3 asesinatos, ahora tenemos 175 homicidios, 200 asesinatos menos (73%).

Con base a esta reducción de asesinatos, el promedio diario de homicidios en octubre es de 7.6 por día. “Es una baja significativa, quisiéramos más, pero también hay que ver de dónde venimos, hay que ponerlo en perspectiva. De 103 homicidios por cada 100 mil habitantes a 80, de 80 a 61 y cerraremos con 54, 55, esa tendencia es difícil que se modifique por la altura del año, esperamos incluso pudiera bajar algunos puntos”, recalcó.

Por otra parte, Cotto señaló que la policía salvadoreña no encontró entre los migrantes hondureños que pasaron por territorio nacional ningún indicio de presencia de elementos terroristas provenientes de naciones del oriente medio, como lo divulgó el presidente de los Estados Unidos Donald Trump.

“Hasta hoy no tenemos ningún indicio, no hemos obtenido por fuentes propias o de otros países que dentro de estas caravanas de migrantes hayan personas como las que se mencionan, no es que estemos fijando una posición sobre cómo vemos el fenómeno, sino que nosotros tenemos que partir, como policía, de la información concreta que tenemos y debo ser muy claro al decir que no tenemos información de ese tipo”, afirmó el funcionario policial.

Lo que sí sospechan las autoridades es la posible participación de traficantes de indocumentados en todo el movimiento de la caravana de inmigrantes que se encuentra actualmente en territorio de México. Cotto dijo que la mayor preocupación es la presencia de niños en este contingente y la alta vulnerabilidad que estos menores enfrentan ante el crimen organizado.