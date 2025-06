6 AÑOS DE GOBIERNO INCAPAZ

Redacción Nacionales

Manuel Flores, secretario general del FMLN, calificó como una mala puesta en escena el mensaje dado por el gobernante salvadoreño, Nayib Bukele, al celebrar el primer año de su segundo mandato presidencial (inconstitucional). Todo el show y el mensaje ofrecido en el Teatro Nacional careció de temas importantes para la población y redundo en atacar a los mismos de siempre y dejar al descubierto su incapacidad de gobernar.

“Seis años de qué, no se puede tapar el sol con un dedo, los problemas son evidentes. Han pasado seis años y la realidad de la población no mejora”, acotó Flores. Lo que sí quedó demostrado fue la incapacidad y la ignorancia que se tiene sobre temas como la democracia; “la democracia no es solo elegir, es participación ciudadana. No hay cabildos abiertos ni asambleas activas, esa participación está ausente”, indicó el Secretario.

Nuevamente Bukele habló de la realización de obras histórica; sin embargo, la construcción del tramo “Los Chorros” sigue generando críticas por su mala ejecución y el costo millonario de la misma. En este segundo mandato presidencial (inconstitucional) se habla de una mayor inversión en educación; no obstante se han cerrado muchas escuelas a nivel nacional, han sido despedidos cientos de maestros, hay una baja en la matrícula y no hay entrega de uniformes y alimentación.

Flores señaló también que “la guerra contra la corrupción sigue siendo un discurso vacío” considerando que muchos ministros y funcionarios del gobierno en turno han sido señalados por actos de corrupción. Sobre la persecución a los periodistas y el encarcelamiento de defensores de derechos humanos, el secretario indicó que “no debería de ser una constante ni una permanente, es peligroso; hay que recordar la historia de este país para que no se repita, no se puede capturar y perseguir por pensar diferente, por eso se llama a la sensatez”.

