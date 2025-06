Mentiras, Pactos y Manipulación: Desmontando el Discurso de Bukele sobre las Pandillas

Por David Alfaro

02/06/2025

Anoche (domingo 1 de junio), Nayib Bukele volvió a insistir en que no ha pactado con las pandillas. Pero, como ha ocurrido en otras ocasiones, sus palabras no resisten el menor análisis crítico. A continuación, desmontamos, punto por punto, esta declaración.

1. “Dicen que pactamos con pandillas”

Bukele insiste en negarlo. Sin embargo, las investigaciones de El Faro, InSight Crime, Revista Factum y la Fiscalía antes de su purga institucional en 2021, revelaron indicios concretos de que pactó con las pandillas a cambio de reducción de penas, liberar a líderes mareros, desaparecer 8,000 víctimas y respaldo electoral. Hay registros de visitas oficiales a penales, audios filtrados, y hasta testimonios protegidos.

2. “Después de capturar a más de 80,000 pandilleros”

El régimen de excepción ha llevado a la captura de más de 80,000 personas, pero no se trata exclusivamente de pandilleros, como Bukele quiere hacer creer. Las detenciones masivas han incluido personas denunciadas anónimamente, jóvenes por su apariencia con tatuajes artísticos, comerciantes, campesinos, estudiantes, mujeres embarazadas y hasta menores de edad. Según informes de Cristosal, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, decenas de miles siguen en prisión sin acusación formal, pruebas fehacientes ni juicio desde hace tres años.

Además, desde 2017, el propio Ministerio de Seguridad Pública reconocía que había unos 35,000 pandilleros activos. Entonces, ¿a quiénes han capturado si ahora las cifras triplican con creces ese número? La respuesta es obvia: a miles de civiles inocentes.

3. “Les abrimos las puertas de las cárceles…”

Una verdad a medias. Bukele abrió únicamente las puertas del CECOT a youtubers seleccionados y afines al gobierno. Mientras tanto, las cárceles comunes siguen cerradas a medios de comunicación independientes y organizaciones de derechos humanos, a pesar de las miles de denuncias por torturas, hacinamiento extremo, enfermedades, muertes sin atención médica y desapariciones.

4. “Sin acceso ni siquiera a la luz del sol por una ventana”

Otra media verdad. El CECOT sí impone condiciones de encierro total, pero sólo en apariencia. Esta cárcel no es la que sufre el grueso de la población carcelaria civil. Allí se encuentran principalmente mareros de mandos medios y bajos, quienes reciben alimentación adecuada, no enferman, no mueren, ni son torturados, a diferencia de los miles de civiles detenidos arbitrariamente en centros tradicionales.

El CECOT, lejos de ser un símbolo de castigo extremo, es un componente clave del pacto entre Bukele y las pandillas. Ofrece seguridad a cambio de silencio, disciplina a cambio de lealtad. En una democracia, eso se llama colusión.

Conclusión: el pacto entre Bukele y las maras, sigue vivo

La narrativa de Bukele se sostiene sobre mentiras, verdades parciales, manipulación mediática y represión judicial. La criminalización indiscriminada de la población civil, la propaganda en redes, y la opacidad carcelaria son síntomas de un proyecto autoritario que usa el miedo como moneda política.

La pregunta que queda en el aire es: ¿cuánto más durará el silencio? Porque los números maquillan, los discursos conmueven, pero las fosas comunes, las celdas hacinadas y las familias destruidas no mienten: actualmente hay más de 64,000 niños en situación de abandono y semi abandono, víctimas directas de las masivas capturas indiscriminadas.

