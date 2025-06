Vimos un presidente a la defensiva, significa que su gobierno está en caída: Leonel Herrera

“En el discurso Bukele fue defensivo, no explicó cómo está el país en lo económico, salud, educación y ambiental, ni cómo lo perfila en el nuevo año de gobierno”

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El periodista y activista social Leonel Herrera manifestó que el discurso del sexto año presidencial de Nayib Bukele fue a la defensiva, respondiendo a cada una de las críticas, lo cual significa que su gobierno está en caída.

Herrera no solo analizó la estructura del discurso, sino también el fondo. Dijo que Bukele se dedicó a arremeter contra quienes considera responsables de su caída de popularidad, es decir, la oposición, la prensa crítica, las ONGs y la comunidad internacional. Se dedicó durante 30 minutos a criticar a una oposición con tres diputados en la Asamblea Legislativa.

“Se dedica alrededor de 20-25 minutos a responder una por una las críticas, asume una posición defensiva, esto significa que las críticas están penetrando en el imaginario de la gente, y le están haciendo mella a la imagen del presidente”, expresó el periodista durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

Asimismo, cuestionó cómo un presidente tan poderoso y con el apoyo de supuestamente la mayoría de la población, le da tanta relevancia a una oposición de tres diputados, a las ONGs que las tiene amenazadas y atrincheradas, o a los periodistas que están “amenazados con posibles capturas”.

Herrera indicó que Bukele inició el discurso destacando nuevamente el logro en seguridad, porque es la única narrativa que le queda, y ya está por agotarse, porque la gente no solo quiere seguridad, sino también empleo, salario digno, precios de los productos accesibles, vivienda, salud y educación.

Luego vino en el discurso un pequeño momento donde mencionó lo que está haciendo, como los agromercados, menciona otra vez la promesa de hacer las escuelas, y que está a punto de terminar el Hospital Rosales. En la última parte vuelve a arremeter contra la oposición, ONGs y periodistas, entre otros.

Según el periodista, en el discurso Bukele debió haber dado un panorama de cómo están las finanzas públicas, la transparencia en el ejercicio de los dineros del Estado, informe del área de salud y educación, la política de endeudamiento, el medio ambiente, las condiciones de vida de la gente, los grandes proyectos que ha desarrollado, lo que no ha podido hacer y plantear perspectivas.

“No tuvimos lo que tradicionalmente un presidente hace cuando llega al parlamento, porque lo de Bukele siempre hace es propaganda, desinformación, confrontación, no permite tener una radiografía del país que debía ser el objetivo; las críticas de la oposición y las organizaciones, el ejercicio del periodismo crítico, viene causándole problemas a su imagen, por eso hay un presidente a la defensiva”, afirmó.

A criterio de Herrera, está ocurriendo un debilitamiento de la hegemonía y la imagen presidencial, la caída estrepitosa de la imagen internacional de Bukele, de un líder autoritario, pero innovador, futurista que quiso presentar ante el mundo, en lo cual gastó millones de dólares del dinero público, haciéndose propaganda en redes sociales en todo el mundo.

Asimismo, reiteró que la imagen de Bukele se derrumbó con su comparecencia con Donald Trump, el escándalo de los migrantes salvadoreños y venezolanos secuestrados en el CECOT, con las publicaciones de El Faro sobre las negociaciones con las pandillas, la minería, la detención de Ruth López y los ambientalistas; y ahora se cae con la Ley de Agentes Extranjeros que han aprobado.

“Hay una caída estrepitosa de la imagen internacional, eso desespera y enfurece a Bukele, eso explica que se haya dedicado a remeter contra la comunidad internacional, ONGs internacionales, reconocidos medios periodísticos del mundo. Los descontentos crecen en diferentes sectores del país, que evidentemente no se expresan por todo el clima de miedo y temor que se ha logrado instalar a través del régimen de excepción”, sostuvo.

Enfatizó que los descontentos no se expresan por temor a ser detenidos por el Régimen de Excepción, pero van creciendo en los transportistas, trabajadores del Estado, sindicatos, médicos, los empresarios que aparecen apoyando a Bukele es producto del pragmatismo de los negocios, ellos no van a tener ningún problema en traicionarlo cuando vean que su gobierno va para abajo.

Externó que Bukele ha venido perdiendo el control de varias narrativas y debates, en ciertos temas donde lo que domina ya no es la postura presidencial, sino una crítica, ejemplo, en la no a la minería, donde se impone una mayor fuerza argumentativa del daño ambiental, los peligros y las condiciones que a El Salvador no es viable para la actividad minera.

Destacó que, frente a ese deterioro de su imagen, popularidad y consenso, Bukele ha reforzado el control del aparato estatal; otra de las acciones es mantener el Régimen de Excepción de forma indefinida porque le permite mantenerse por encima de la legalidad, el debido proceso y las instituciones.

“El gobierno de Bukele no puede funcionar respetando la ley, tiene que hacerlo fuera de la ley y por eso se mantiene el Régimen de Excepción, para mantener el clima de miedo y amenaza para toda la gente. Intenta redireccionar su estrategia propagandística, se va creando una tendencia en que es un peligro que el presidente Bukele no continúe”, agregó.

Manifestó que de las formas más o menos sutiles de represión que hasta ahora se habían tenido, el gobierno pasa ya a la represión violenta, lo cual quedó evidenciado contra los pobladores de la Cooperativa El Bosque, en una protesta pacífica donde pedían la intervención presidencial ante una amenaza de desalojo, y fueron capturados sus líderes que hasta hoy permanecen dos detenidos.

