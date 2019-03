Zidane admite que el Real Madrid necesita “cambios”

Madrid/Prensa Latina

Zinedine Zidane admitió la necesidad de realizar cambios en la plantilla del equipo español Real Madrid, durante su presentación como nuevo técnico del equipo blanco.

“Puede que el club no, pero la plantilla necesita un cambio, después de haberlo ganado todo”, afirmó Zidane, quien ya dirigió al plantel merengue entre 2016 y 2018.

El técnico francés dijo, además, que su principal aspiración es colocar al combinado blanco en los primeros planos de España, Europa y el mundo.

“Me fui porque lo necesitaba. Ahora estoy muy feliz de volver a casa. Después de ocho meses tengo ganas de volver a entrenar”, aseveró en el Palco de Honor del Santiago Bernabéu.

Zidane calificó de una responsabilidad grande tomar de nuevo las riendas del combinado más laureado con 13 Champions y siete Mundial de Clubes, y la necesidad de acabar bien la Liga española.

“Es un gran desafío. No es porque sea la segunda vez. No pienso en el pasado, si pensara en eso no hubiese vuelto. Va más allá de volver a este club. Tengo ganas de coger las riendas de este segundo proyecto. Tengo ganas de volver a entrenar’, agregó.

Zidane calificó de “especial” su regreso al banquillo merengue y frenó cualquier intento de comentario sobre la salida del portugués Cristiano Ronaldo del plantel.

“No es el tema. Cristiano es historia de este equipo y eso nadie lo va a cambiar”, zanjó, antes de confirmar que contará con su mismo cuerpo técnico de antaño.

El regreso de Zidane, quien ganó nueve títulos de 13 posibles en su primera etapa, no es algo inédito, ya que retornó como jugador a la selección francesa para el Mundial-2006 tras haber anunciado su adiós.