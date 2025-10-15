¿Y ESTE ES EL PAÍS DE «PRIMER MUNDO» DE BUKELE?

Compartir

David Alfaro

15/10/2025

–El país de «primer mundo» de Bukele: Miseria en las calles de Santa Ana. Y esto se repite en todo el país pues ahora hay 182 mil familias en situación de pobreza extrema, según la última encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2025, del BCR.–

Mientras el régimen de Bukele y sus aliados venden al mundo la imagen de un «país de primer mundo», la realidad que se vive en las calles de El Salvador es otra. Un video muestra a un buen samaritano repartiendo comida en Santa Ana. Al gritar «¡COMIDA!», decenas de personas, visiblemente desesperadas y hambrientas, se acercan en busca de un plato que les permita sobrevivir otro día. Hombres, mujeres, ancianos, y niños, algunos duermen en las aceras, a la intemperie, en un escenario que refleja el verdadero rostro de la miseria que el gobierno oculta tras cifras manipuladas y propaganda.

Es vergonzoso que mientras la élite gobernante proclama un país en «progreso», la pobreza extrema devora a los más vulnerables. El contraste entre el discurso oficial y la realidad es un insulto a la dignidad de los salvadoreños. Las políticas económicas y sociales del dictador #Bukele no sólo han fallado en mejorar las condiciones de vida, sino que han agudizado las crisis de desempleo, migración y pobreza.

¿De qué sirve el maquillaje urbano si la mayoría de la población sigue sufriendo hambre? Este video es un retrato doloroso de un país que no se ha librado de sus viejos problemas, ahora empeorados pues está dirigido por una dictadura que se preocupa más por su imagen internacional que por el bienestar de sus ciudadanos.

En conclusión, no es posible hablar de un «El Salvador de primer mundo» cuando miles de personas desean un plato de comida. El verdadero progreso no se mide por el brillo de los edificios, sino por la dignidad y calidad de vida de cada ciudadano.

