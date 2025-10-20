WOLA premia a MOVIR por su lucha por los DDHH en El Salvador

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Samuel Ramírez, del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), sostuvo que el premio otorgado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) al movimiento es en reconocimiento a la lucha por la defensa de los derechos humanos en El Salvador y también por la lucha por comprobar la inocencia de miles de personas que han sido capturadas durante el régimen.

Cabe destacar que WOLA, una organización líder en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas, informó que daría un su Premio de Derechos Humanos 2025 a MOVIR por el trabajo realizado.

“El deterioro de la democracia en El Salvador continúa: nuevas detenciones, arrestos de abogados de derechos humanos, desplazamiento de periodistas y extensión de la prisión preventiva bajo el estado de excepción. Por este motivo, honramos a MOVIR con nuestro Premio de Derechos Humanos 2025”, informó la organización.

“Creemos que es un reconocimiento a esa lucha y que también nos da legitimidad y la razón de esa lucha, y reconoce que somos un movimiento pacifista, auténtico en defensa de los derechos humanos. No atendemos ninguna agenda política partidaria o interés particular, simplemente nuestro interés es acompañar a las víctimas en su martirio, en su angustia por comprobar esa inocencia de esas personas”, comentó Samuel Ramírez a Diario Co Latino.

El Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) nació en agosto de 2022 como respuesta de las graves violaciones a los derechos humanos que se cometían desde el Estado a personas que nada tenían que ver con pandillas. Este movimiento aglutina a madres, padres y otros familiares de personas que han sido detenidas arbitrariamente bajo el régimen de excepción, impuesto el 27 de marzo de ese mismo año.

El papel de MOVIR es visibilizar las denuncias de detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia y exigir justicia, reparación y liberación de personas detenidas sin pruebas.

Es de contextualizar que estas denuncias la hacen en medios de comunicación y en las propias instituciones del Estado que deben dar respuesta ante las violaciones a DDHH, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), pero, MOVIR y los familiares de las víctimas no son escuchados.

Ramírez destacó que el interés particular de MOVIR es comprobarle a las autoridades que algunos de los detenidos en el régimen son inocentes. Así también, denunciar las capturas arbitrarias, las muertes en las cárceles, los procesos judiciales “amañados” y los abusos de poder.

WOLA señaló en su sitio web, que MOVIR recibe el Premio de Derechos Humanos 2025 “por su valerosa defensa de la justicia y la democracia. A pesar de la severa represión, MOVIR ha apoyado incansablemente a las víctimas y familias de detención arbitraria, exigiendo verdad, justicia y reparación en El Salvador. Su labor es un poderoso ejemplo de resiliencia y solidaridad para los derechos humanos en toda la región”.

A juicio de Ramírez, El Salvador hoy por hoy, se encuentra bajo una dictadura y eso complica aún más la defensa de los derechos humanos.

“El presidente es el que manda en todas las instituciones del Estado, él es el que da las órdenes a la Asamblea Legislativa, él es el que da la orden a la Corte Suprema de Justicia. No hay independencia de poderes, aquí han desmantelado la democracia, aquí la Constitución (de la República) ya no se aplica porque ahora pues el presidente es la ley, él es el supremo en todos los sentidos”, dijo.

Con las reformas a la Constitución de la República donde Bukele pretende reelegirse indefinidamente, Ramírez consideró que esa “es otra de las violaciones más horrendas que ha hecho la Constitución. Como tiene todo el poder, ninguna institución que debería hacer los contrapesos como la Asamblea o la Corte, no hace nada porque son personas serviles a él”.

Bajo el planteamiento anterior y el trabajo de MOVIR a lo largo de estos tres años, el ciudadano destacó que el premio motiva a seguir en la lucha de los DDHH en El Salvador “porque hasta el momento, el régimen (Gobierno) no nos ha escuchado, sigue negando las violaciones, sigue guardando silencio”.

El Gobierno señala que no existen violaciones a derechos humanos en El Salvador, a pesar de que hay un sin fin de informes de organizaciones que registran centenares de violaciones y torturas dentro de los penales. Por el contrario, el Gobierno ha montado la narrativa que estas oenegés defienden los derechos humanos de pandilleros. Sin embargo, defienden derechos humanos que nada tienen que ver con pandillas y que han sido detenidos bajo el régimen de excepción.

Ramírez agradeció el premio otorgado por Wola y se lo dedica a todas las víctimas, “a esas madres luchadoras, incansables, valientes, que a pesar de las amenazas y adversidades siguen luchando por comprobar la inocencia de esa persona y que tiene toda la documentación para comprobar esa inocencia”.

“Nosotros no defendemos delincuentes. Porque soy el primero en creer que si una persona ha cometido un crimen, debe de pagar y debe de tener una pena acorde a su delito. Pero lo que no se vale es que fuimos víctimas de las pandillas y ahora somos víctimas del régimen”, remarcó Ramírez.

A su juicio “el régimen es un poder supremo que tiene todo ¿y quién contra él?. Las víctimas están solas, la PDDH totalmente al servicio de Bukele, la Procuraduría General de la República también al servicio de Bukele, la Fiscalía igual. Entonces no tenemos a dónde acudir”, lamentó Samuel Ramírez.

De momento, las autoridades han informado que han detenido a casi 90 mil personas bajo el régimen de excepción. No han informado hasta cuándo podría finalizar esta medida que suspende los derechos fundamentales de millones de salvadoreños. Las autoridades señalan que la medida estaría vigente hasta que el último pandillero esté tras las rejas. Por lo que mes con mes, los legisladores de Nuevas Ideas aprueban extensiones del régimen vía dispensa de trámite.

