¡Vuelven los campeones!

El paratleta Herbert Aceituno y el arquero Roberto Hernández volvieron el martes por la noche al país, con el orgullo de haberle aportado a El Salvador medallas de oro en los Juegos Parapanamericanos y los Juegos Panamericanos, ambas justas celebradas en Lima, Perú.

Aceituno ganó medalla de oro en parapowerlifting, al levantar 182 kilos en su tercero y definitivo intento. Pero eso no fue todo, el pequeño atleta (1.33 metros de estatura) también estableció un nuevo récord parapanamericano.

“Esta medalla no solo me representa, sino que representa a toda la delegación salvadoreña porque, el día de la competencia, todos me apoyaron”, expresó Aceituno al llegar a territorio salvadoreño, en donde fue recibido con gritos y aplausos.

El paratleta también reconoció que la competencia no fue fácil, pues lo rivales dieron lo máximo de ellos; pero, al final, él pudo tener “mejores levantamientos” que le dieron la medalla y el récord.

Roberto histórico

Por la misma puerta por la que salió Aceituno, horas más tarde hizo su aparición Roberto Hernández, quien ganó medalla de oro en arco compuesto individual en los Juegos Panamericanos.

Hernández, quien fue el primer atleta masculino en ganar medalla de oro a nivel panamericano, fue recibido entre batucada, gritos y aplausos de un nutrido grupo de arqueros que, sin importar la hora (11:00 p.m.), lo esperaron portando una pancarta que decía “Gracias, Roberto”.

“Cumplí con la meta del año, que era ganar oro; porque públicamente dije que podía dar un bronce, pero sabía que podía darle el oro a El Salvador”, expresó el arquero, quien se mostró sorprendido por la cantidad de personas que lo esperaban.

Asimismo, Roberto aprovechó la ocasión para pedir más apoyo para el Tiro con Arco, ya que ha sido uno de los que más medallas ha dado al deporte salvadoreño.