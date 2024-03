Voz popular: Día Internacional de la Mujer en El Salvador

Por Caralvá

Intimissimun

Las siguientes frases son proclamas de diversas expresiones de la marcha del 8 de marzo efectuada en las calles de la capital, acción de valientes mujeres que reclaman sus derechos. Su exposición por medio de pancartas, afiches, mantas desplegadas, equipos de sonido, cantos, gritos de divisas, se acompañaba de camisetas alusivas a sus organizaciones, su trayecto colmado de color iluminó el rutinario concreto y asfalto de la ciudad transformada en una viva expresión de las mujeres, recordando su lucha por la igualdad laboral.

Las siguientes son algunas de las frases, divisas, proclamas, afiches etc. “Alto al retroceso de los derechos, Ni víctimas ni pasivas ni con miedo; Banderas de Palestina; Stop Bombing Gaza, Aaron Bushnell y Rachel Corrie ¡Mártires por Palestina!; No somos terroristassomos feministas; Asociación Movimiento Salvadoreño de Mujeres ¡Mujer! Defiende tus derechos, ni un paso atrás; Desde el río hasta el mar Palestina Vencerá; Alto al autoritarismo y la violación de los DDHH; RESPETO; ACCESO A LA JUSTICIA; Comunicación inclusiva; ALGES (en el espejo de Venus); Por la vida y dignidad de todas las MUJERES LISIADAS DE GUERRA ALGES ¡Presente!; Salud Integral; Oportunidad; Las mujeres lisiadas de guerra DEFENDEMOS nuestros derechos; UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA; Nuestras heridas reclaman justicia (espejo de venus); ¡Verdad y Justicia! Ayúdanos a encontrar Carlos Ernesto Santos Abarca desde el 1 de enero de 2022; Mesa permanente por la Justicia Laboral; Sin justicia de género no hay justicia ambiental: Mujeres organizadas mujeres empoderadas; Píntame si haz recibido acoso o algún tipo de violencia; Las mujeres exigimos políticas públicas; La cordillera del Bálsamo presente en las luchas populares; Movimiento de Víctimas del Régimen; Más de 80 víctimas del Régimen Excepción MOVIR; 8 de marzo Día Internacional de la mujer No más mujeres víctimas del régimen de excepción (Espejo de venus); La salud de la mujer no es negocio es un derecho; Ni una menos vivas nos queremos; Libres para decidir garantizando mis derechos; Feministas por la defensa del derecho a la salud Foro Nacional de Salud; Las periodistas resistimos; Construyendo Igualdad con rebeldía (Sombría amarilla); 8 de marzo no es un día de fiesta ¡es de lucha y protesta!; Nuestra Lucha es por la Justicia Mujeres defendiendo el cuerpo, territorio, el agua y la red de la vida Foro del Agua El Salvador; Agua y mujer sus derechos defender; ¡No más violencia, no más silencio!

¡Resistimos al patriarcado, resistimos al capitalismo! Juntas luchamos resistimos avanzamos; Asociación Movimiento Salvadoreño de Mujeres Día Internacional de la Mujer; ¡Vivas se las llevaron Vivas las queremos!; Asociación de mujeres Matilde Díaz de Tapalhuaca Feliz día Internacional de la mujer; No a la violencia contra la mujer; No somos terroristas somos feministas (caricatura de Mafalda); Ni una menos vivas nos queremos; Ciudadanía Activa de Mujeres 1° Que se respete y se de Cumplimiento a la Constitución de la República de El Salvador, como garantía de los derechos humanos. 2° Respeten los derechos de las personas capturadas de forma arbitraria bajo el régimen de excepción, proceso apegado a derecho. 3° Regresar al diálogo abierto entre el gobierno y la Sociedad Civil, especialmente en instancias relacionadas al cumplimiento de leyes; Contra la violencia machista ¡autodefensa feminista!; ¡alto a los retrocesos de los derechos humanos!; Flores No Derechos Sí; Nací libre con derechos igualitarios y equitativos; Yo lucho por mis derechos; Yo soy mi única esperanza; Unidas luchamos resistimos avanzamos; Resistencia feminista; ¡Unidas somos más fuertes!”

Esa marcha es la historia viva de nuestra realidad en una sociedad con dictadura, la marcha de las mujeres como en otros tiempos es resistencia al poder que no respeta sus derechos, sus voces fueron escuchadas por la nación y el mundo. El 8 de marzo 2024 permanecerá en memoria de nuestra Historia por esa maravillosa expresión libertaria a pesar del Régimen de excepción prorrogado durante 24 meses.

amazon.com/author/csarcaralv