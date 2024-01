Bases de participación Tercer Premio de Poesía «Alfonso Kijadurías» 2024

CONVOCATORIA ABIERTA

TERCER PREMIO DE POESÍA

«Alfonso Kijadurías», 2024

—Programa radial Poéticamente—

El Tercer Premio de Poesía «Alfonso Kijadurías», organizado por el Programa radial Poéticamente, con el apoyo de Radio Punto 105, Grant Thornton El Salvador, RRF Law, Índole Editores y la revista digital El Escarabajo, con el fin de promover la cultura poética de El Salvador y difundir la impronta de la obra de Alfonso Kijadurías, abre la convocatoria y publica por este medio las bases de participación.

BASES

El Tercer Premio de Poesía «Alfonso Kijadurías» se declara abierto a partir de la presente convocatoria, y el plazo de recepción de los originales vence a la medianoche (11:59 p.m., hora de El Salvador) del 31 de marzo de 2024. El fallo del Jurado se dará a conocer el 15 de junio de 2024.

Podrán participar poetas mayores de 18 años y salvadoreños por nacimiento, sin importar su lugar de residencia. No podrán participar quienes hayan ganado este premio en cualquiera de las ediciones anteriores.

El envío de las obras se podrá realizar por correo electrónico a [email protected], en un solo envío, con el asunto «Tercer Premio de Poesía “Alfonso Kijadurías”», con dos documentos adjuntos: 1) La plica (en PDF) con los siguientes datos del concursante: nombre completo, seudónimo, título de la obra, dirección postal, teléfono de contacto, correo electrónico y copia de documento único de identidad o pasaporte y 2) La obra concursante, en formato Word; en la primera página deberá consignarse el título de la obra y el seudónimo del autor.

Se admitirá solo una obra por concursante. El tema y el estilo son libres. La obra deberá ser escrita en castellano, ser original y los poemas que contenga pueden ser de los ya publicados dispersamente en revistas impresas o digitales, blogs, sitios web o redes sociales, pero no en libros impresos o electrónicos. La obra no deberá haber sido premiada en otros certámenes ni estar participando simultáneamente en otros concursos; y no tendrá que estar comprometida para publicarse bajo ninguna modalidad ni circunstancia. No se admitirán coautorías, tampoco obras en las que los autores no tengan derechos sobre ellas, tampoco se podrán retirar estas antes de que se conozca el fallo del Jurado.

La obra deberá tener un mínimo de 400 versos y un máximo de 600.

No podrán participar empleados de ninguna de las marcas organizadoras.

La ausencia de cualquiera de los requisitos anteriores en la obra presentada será motivo suficiente para ser descalificada.

El Jurado que elegirá la obra ganadora estará integrado por tres personalidades de prestigio del mundo literario y cultural de Latinoamérica. El fallo será inapelable y el Jurado lo hará constar mediante un acta. Los nombres de los integrantes del Jurado no se darán a conocer hasta la publicación del fallo el 15 de junio de 2024. Los casos no previstos en las presentes bases serán resueltos de común acuerdo por el Jurado y las marcas organizadoras.

El Tercer Premio de Poesía «Alfonso Kijadurías» podrá ser declarado desierto.

Auspiciado por Grant Thornton y RRF Law, el Tercer Premio de Poesía «Alfonso Kijadurías» consta de un premio único de $1.500 (mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América), importe libre de impuestos, diploma de honor y la publicación de 200 ejemplares. El libro será una coedición de las marcas organizadoras, y publicado por Índole Editores. La ceremonia de entrega se hará en una fecha que los organizadores darán a conocer luego del fallo del Jurado.

El ganador cederá los derechos exclusivos de la primera edición en castellano al Programa radial Poéticamente mediante un acuerdo contractual que le será presentado oportunamente. El contrato podrá incluir otras modalidades de publicación. Pasado un año, contado a partir de la firma del contrato, el ganador quedará liberado del compromiso contractual.

La participación en el Tercer Premio de Poesía «Alfonso Kijadurías» implica la aceptación total e incondicional de las presentes bases.

San Salvador, 26 de diciembre de 2023.