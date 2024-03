Salvadoreñas alzan la voz en el Día Internacional de la Mujer para recordar al Estado la deuda histórica

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Miles de salvadoreñas alzaron la voz como parte de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, en una marcha que se extendió desde la Universidad El Salvador (UES) hasta el Parque Cuscatlán, bajo la premisa “el ruido no se calla hasta que la justicia estalla”, para recordar la deuda histórica del Estado salvadoreño para y con las mujeres.

“Después de 49 años, las mujeres niñas, no binaries y disidencias sexuales estamos aquí para expresarle al mundo entero que en El Salvador el dinero no nos alcanza, que la canasta básica es la más cara de nuestra historia, que hay una persecución a las personas que se dedican a las ventas informales en el centro de San Salvador y de otros municipios. Mientras tanto, el Gobierno busca maquillar con pintura, cemento y luces led que hoy El Salvador ya no padece de hambre, a la vez que nos quitan los frijoles para comer y para vender”, manifestaron las organizaciones.

Según los movimientos aglutinados, los feminicidios en El Salvador no cesan y el 2023 cerró en medio del régimen de excepción con 47 feminicidios, y las familias salvadoreñas esperan justicia mientras que el Gobierno ha tratado de ocultar con la narrativa de que están más seguras, pero la realidad es que “las niñas y las mujeres siguen muriendo por ser mujeres, el acoso sexual de parte de los elementos de la FAES y la PNC ha tenido un aumento provocando hasta el desplazamiento forzado de las salvadoreñas”.

Las organizaciones hicieron énfasis que desde que se aprobó la fecha como Día Nacional de los Derechos Humanos de las Mujeres, es la primera conmemoración de la fecha con los retrocesos más grandes de la historia de El Salvador y en medio de un régimen de excepción.

“Estamos ante el retroceso de las libertades de derechos más grande de la historia reciente del país y la región, la Educación Integral en Sexualidad (EIS) brinda herramientas para que la niñez entienda que la violencia no es normal y no estamos destinadas a soportarla. También es fundamental para erradicar los embarazos en niñas y adolescentes, nos ayuda a construir sociedades conscientes de su autonomía. A eso le teme el facismo que ronda una vez más América Latina”, acotaron.