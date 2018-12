VMT inaugura nueva oficina de SERTRACEN en Lourdes, Colón

@DiarioCoLatino

Para acercar y facilitar a los usuarios los trámites de licencias de conducir, refrendas de tarjetas de circulación, recepción de trámites, entre otros, el Viceministerio de Transporte (VMT) inauguró una nueva sucursal de SERTRACEN en Lourdes, municipio de Colón, departamento de La Libertad.

El titular del VMT Nelson García indicó que este es el sexto centro de servicios de SERTRACEN, con el propósito de atender a la población de una forma más accesible, cómoda y descentralizando las oficinas de San Salvador. Además, se podrá pagar multas de tránsito, ya que cuenta con una agencia bancaria.

García externó que en esta nueva oficina se estima atender a un promedio mensual de 2 mil 640 trámites de licencias de conducir, 15 mil 840 refrendas de tarjetas de circulación y 2 mil recepciones de trámites web.

La nueva sede SERTRACEN Lourdes está en el segundo nivel del centro comercial Pasatiempo, kilómetro 25.5 de la carretera hacia Santa Ana, atenderá de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 a.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

El funcionario explicó que mensualmente SERTRACEN ha atendido a 90 mil usuarios en refrendas, 17 mil en licencias de conducir y 35 mil por trámites de registro. La empresa cuenta desde 2016 con la APP SERTRAMÓVIL que permite a los usuarios consultar desde sus teléfonos los trámites de su vehículo. El viceministro de Transporte señaló que para simplificar los procesos y reducir los tiempos de espera, desde el 22 de enero de este año se inició con el servicio en línea a través del sitio www.sertracen.com.sv donde se pueden tramitar matrículas de vehículos, traspasos y preinscribir pólizas múltiples.

SERTRACEN es la empresa encargada de la matrícula de vehículos automotores y de la emisión de licencias de conducir, que cuenta con la certificación ISO 9001:2015, lo cual asegura a su cliente y usuarios cumplir con los más altos estándares de calidad a nivel mundial.